San Valentín: “Qué es el TOC de amores y cómo afecta las relaciones

¿Me quiere? ¿Habré dejado de gustarle? ¿Es la persona adecuada para mí? Este tipo de preguntas asaltan constantemente a quienes padecen TOC de amores. No se trata de dudas normales sino de pensamientos intrusivos, persistentes y angustiosos. Una psicóloga nos explica en qué consiste este trastorno y cómo manejarlo.

El TOC de amores “no tiene que significar que la relación sea mala, sino que pone de manifiesto la dificultad para tolerar la incertidumbre, el conflicto o los cambios naturales que sufren el deseo y los vínculos”, explica Miren Eguiara Arrázola, psicóloga del Instituto Psicológico Cláritas.

Hay personas que son más propensas a padecer este trastorno, por ejemplo, quienes tienen estilos de apego inseguros.

La especialista recalca que los síntomas del TOC de amores son un conjunto de pensamientos obsesivos, malestar emocional intenso y conductas a realizar con el objetivo de aliviar momentáneamente la ansiedad, aunque a largo plazo la refuerzan.

Las personas con trastorno obsesivo-compulsivo (TOC) tienen pensamientos, ideas o sensaciones recurrentes y no deseadas (obsesiones) que les hacen llevar a cabo acciones o tareas de forma repetida (compulsiones).