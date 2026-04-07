Congreso 'Inclusión, más allá del diagnóstico' del CAID: Expertos compartirán experiencias y conocimientos

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

El Centro de Atención Integral para la Discapacidad (CAID) celebrará su segundo congreso, titulado “Inclusión, más allá del diagnóstico”, los días jueves 30 de abril y viernes 1 de mayo en el Hotel Catalonia, con la participación de especialistas nacionales e internacionales.

El congreso contará con la participación del invitado internacional doctor José Luis Cuesta Gómez, quien ofrecerá dos conferencias: “Calidad de vida y sus implicaciones en la evaluación y planificación de servicios de apoyo” y “Prevención de conductas problemáticas a través del apoyo conductual positivo”. El conferenciante es licenciado en Pedagogía terapéutica por la Universidad Pontificia de Salamanca, y doctor en Ciencias de la Educación por la Universidad de Burgos.

La agenda incluye además ponencias de especialistas nacionales de las distintas sedes del CAID, así como de instituciones colaboradoras como el CONADIS y la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM). Entre los temas a tratar figuran políticas públicas, diseño universal de aprendizaje, impacto de la alimentación en el desarrollo, uso de la tecnología para promover la independencia, y experiencias de inclusión universitaria, entre otros.

Además, el programa contempla un panel titulado “Mi experiencia de inclusión”, donde se compartirán vivencias y testimonios sobre el proceso de inclusión en distintos ámbitos.

El 2do. Congreso CAID está dirigido a todo público interesado en profundizar en estas temáticas, incluyendo profesionales, estudiantes y familias, reconociendo la importancia de la participación activa de toda la sociedad en el proceso de inclusión.

Con esta iniciativa, el CAID reafirma su compromiso con la formación continua y la promoción de una cultura de inclusión que trascienda el diagnóstico y coloque en el centro a la persona y su desarrollo integral.

Para más información e inscripción, los interesados pueden acceder a www.caid.gob.do