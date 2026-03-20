Conmemora el 182 aniversario de la Batalla de Azua

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La Presidencia de la República, a través de la Comisión Permanente de Efemérides Patrias, el Ministerio de Defensa, la Gobernación Provincial de Azua, el Ayuntamiento de Azua y el Ministerio de Educación, celebraron con la presencia del presidente de la República Luis Abinader, el 182 aniversario de la Batalla del 19 de marzo, gesta patriótica que convirtió al Parque Duarte en un verdadero escenario nacionalista donde se exhibieron con gran ímpetu los símbolos de la dominicanidad.

El acto inició a las 8:00 de la mañana, con el enhestamiento de la Bandera e interpretación del Himno Nacional, a cargo del Ministerio de Defensa, seguido de la lectura de la orden del día y los honores militares de estilo. La ponderación militar estuvo a cargo del coronel Sócrates Suazo, ERD, director de Historia del Ministerio de Defensa. Luego, se realizó el depósito de ofrendas florales por diferentes instituciones, al compás con el toque de ofrenda. A las 9:00 de la mañana se realizó un Te Deum en la Iglesia Nuestra Señora de los Remedios.

Pasadas las diez de la mañana se realizaron los honores militares de estilo al presidente de la República Luis Abinader, en la avenida Duarte dando inicio a la ceremonia del desfile. Hicieron uso de la palabra María Minerva Navarro, gobernadora civil de la Provincia de Azua y Rafael Hidalgo, alcalde del municipio de Azua.

El presidente de la Comisión Permanente de Efemérides Patrias, Juan Pablo Uribe al dirigirse a los presentes destacó que: “El nacimiento de nuestro país con la marca institucional e identificatoria de República Dominicana el 27 de febrero de 1844, no fue un acto de odio racial hacia el país más poderoso que nos ocupaba, ni tampoco un capricho vacío sin anclaje en el devenir histórico, no, todo lo contrario es el fruto de un amplio y largo trayecto existencial en la isla de Santo Domingo que fue conformando el carácter identitario nacional de los dominicanos apegados a nuestra cultura, a nuestro idioma, a nuestras manifestaciones religiosas y a nuestro ser social, cuyo punto luminoso y altísimo se encuentra en el grito Dios, Patria y Libertad, viva la República Dominicana”.

Siguió diciendo “Reafirmándolo a fuego y sangre 19 días después en la gloriosa Batalla de Azua, donde le propinaron una derrota estratégica al ejército invasor haitiano superior en hombres y armamentos, pero nosotros superiores en patriotismo, valentía y determinación inquebrantable en la Azua gloriosa donde se trazó el camino irrevocable de la dominicanidad”.

Finalmente, Uribe proclamó que “el momento histórico nacional y global es propicio para homenajear el heroísmo de nuestros patriotas independentistas de hace 182 años que se batieron con fiereza nacionalista el 19 de marzo de 1844, actuando unidos como dominicanos en la reafirmación de la soberanía, la integridad territorial, la seguridad nacional y el desarrollo material y espiritual indetenible de nuestra nación, y subrayando la frase del presidente Luis Abinader en la 76 Asamblea General de la ONU: ¡No hay, ni habrá jamás, una solución dominicana a la crisis de Haití!”.

El acto concluyó con un desfile cívico, estudiantil, militar y policial en honor a los héroes de la batalla, que se constituyó en una festividad patriótica, donde cientos de ciudadanos se unieron a la celebración cantando consignas ataviados con los colores de la patria.