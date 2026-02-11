Conmemora Día Mundial contra el Cáncer y sus 23 años

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

En el marco del Día Mundial contra el Cáncer, la doctora Jazmín García, radioncóloga, ofreció una conferencia dirigida a pacientes y comunidad médica, enfocada en brindar información clara, basada en evidencia científica y centrada en la experiencia humana de vivir con cáncer.

La actividad coincidió con la conmemoración de los 23 años de trayectoria de la institución en el desarrollo de la radioterapia en la República Dominicana, la cual es considerada un referente nacional en atención oncológica, innovación tecnológica y acompañamiento integral al paciente.

Durante la conferencia se presentaron cifras relevantes sobre el impacto del cáncer a nivel mundial, destacándose que actualmente, es una de las principales causas de muerte en el mundo, con más de 20 millones de nuevos casos y cerca de 10 millones de muertes cada año.

Se destacó, sin embargo, que alrededor de un tercio de los cánceres pueden prevenirse, y que para ello es fundamental el diagnóstico oportuno y el acceso a tratamientos adecuados.