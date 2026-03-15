Conoce 'Colonial Vital': la nueva plataforma digital de seguros que revoluciona el sector

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

La Colonial presentó 'Colonial Vital', una iniciativa estratégica que unifica su portafolio de seguros de personas bajo una arquitectura moderna y digital, como parte de su proceso de evolución e innovación en el mercado asegurador dominicano.

Luis Manuel Aguiló, vicepresidente ejecutivo de la entidad, explicó que Colonial Vital no es un producto aislado, sino la consolidación estratégica de la propuesta de protección personal de la aseguradora bajo una identidad clara, comercial y digital.

“Colonial Vital integra en una sola propuesta soluciones de vida, últimos gastos, protección ante enfermedades catastróficas, enfermedades graves y accidentes personales, consolidando un portafolio que anteriormente se presentaba de forma segmentada”, señaló el ejecutivo.

Aguiló destacó que los usuarios pueden acceder a 'Colonial Vital' a través de la App La Colonial o mediante la plataforma web de la compañía. "Éste es nuestro quinto producto de la categoría disruptiva InsurTech, cien por ciento 'online', novedad con la que mantenemos la promesa de ofrecer soluciones de protección de forma fácil y rápida, en sólo cinco minutos", resaltó.

Protección y accesibilidad

La implementación de 'Colonial Vital' representa una evolución en el ramo de Seguros de Personas, permitiendo a La Colonial continuar impulsando la modernización del sector asegurador y facilitar el acceso a soluciones de protección adaptadas a las necesidades actuales de los clientes.

“Con esta iniciativa estamos dando un paso importante en la evolución de nuestro portafolio de seguros de personas. Sabemos que estos son temas difíciles, y precisamente por eso trabajamos en simplificar nuestras coberturas bajo Colonial Vital, con seguros pensados para acompañar a las personas en aquello que no quieren tener que pensar, pero para lo que es fundamental estar preparados”, expresó Aguiló.

El ejecutivo agregó que esta nueva estructura busca ofrecer una propuesta más clara, accesible y alineada con la realidad del consumidor actual, facilitando el acceso a soluciones de protección integral a través de los canales digitales de la compañía.

Con la presentación de 'Colonial Vital', esta aseguradora reafirma su compromiso con la modernización del sector asegurador dominicano, fortaleciendo el acceso a soluciones de protección personal y promoviendo una cultura de prevención y planificación en la población.