Experto advierte sobre retos de ciberseguridad en el país

El director del Centro Nacional de Ciberseguridad, Carlos Leonardo, advirtió que la ciberseguridad es un componente clave para la seguridad nacional, debido a que sectores estratégicos como la economía, la salud, la migración, el crimen organizado y la seguridad ciudadana convergen cada vez más en el ciberespacio.

El especialista hizo la afirmación al dictar una conferencia en la presentación de la Maestría en Arquitectura de Soluciones de Ciberseguridad, de la Universidad Apec (Unapec), un programa de posgrado orientado a la formación de profesionales capaces de diseñar y fortalecer entornos tecnológicos seguros.

Leonardo resaltó además, la necesidad de que el país fortalezca las capacidades técnicas y profesionales para enfrentar los crecientes riesgos digitales.

Explicó que uno de los principales desafíos es la brecha de talento especializado, ya que la ciberseguridad exige conocimientos que abarcan desde tecnología y criptografía hasta derecho, finanzas y gestión de riesgos.

Seguridad de información

Las palabras de bienvenida al acto fueron ofrecidas por el rector de Unapec, Erik Pérez, quien aseguró que los egresados de la maestría estarán preparados para desempeñarse en áreas como seguridad de la información, arquitectura de soluciones tecnológicas, auditoría de sistemas, consultoría en seguridad digital y gestión de protección de datos, campos que hoy experimentan una creciente demanda de profesionales especializados.

A la actividad asistieron además, autoridades académicas, docentes, estudiantes y funcionarios del Gobierno vinculados al ámbito de la seguridad cibernética.