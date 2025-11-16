Consejos prácticos para mantener hábitos saludables en las festividades

Publicado por Oriana Martínez Núñez Creado: Actualizado:

La Navidad es sinónimo de alegría, unión familiar y mucha comida; esta temporada navideña suele venir acompañada de celebraciones constantes, platos tradicionales y tentaciones culinarias irresistibles.

Ya que es un mes donde las personas dejan a un lado dietas, ejercicios o alimentación saludable para poder disfrutar. Sin embargo, mantener óptimos hábitos durante estas semanas es totalmente posible sin renunciar al disfrute propio de la época.

La doctora Karol Castillo Almánzar explicó a periodista de Hoy Digital que comer saludable no significa privarse, sino aprender a equilibrar, en una época donde abunda la tentación, pero en la que es completamente posible disfrutar de los sabores de siempre sin abandonar los hábitos que tanto ha costado construir.

Mesa navidena

Cómo mantener hábitos saludables durante las fiestas navideñas



Planificación consciente

La doctora Castillo destacó que uno de los aspectos más importantes es la planificación consciente. Comer algo ligero y nutritivo antes de salir, ya sea yogurt, nueces o una pequeña porción de proteína.

Esto ayuda a evitar llegar con demasiada hambre a las reuniones, lo que reduce la probabilidad de comer en exceso. Además, al momento de servirse, comenzar por las proteínas magras, favoreciendo la saciedad y permitiendo que las elecciones posteriores sean más equilibradas.

2. Moderación

La moderación juega un papel clave. Elegir porciones pequeñas, pausar entre cada servicio y decidir conscientemente qué postres o bebidas realmente se desean puede hacer una gran diferencia. No se trata de decir “no” a todo, sino de disfrutar sin caer en excesos innecesarios.

Comer saludable en navidad

3. Ejercitarse

Mantenerse activo es otra herramienta valiosa. Incorporar caminatas, bailar durante las celebraciones o realizar pequeñas rutinas en casa ayuda a compensar los días más cargados de comida. La idea no es alcanzar metas estrictas, sino conservar el ritmo y evitar el sedentarismo típico de la temporada.

Castillo manifesto que la Navidad puede disfrutarse plenamente sin dejar de lado los hábitos que favorecen el bienestar.

"Con decisiones inteligentes, equilibrio y una actitud consciente, es posible saborear lo mejor de las fiestas mientras se mantiene un estilo de vida saludable", declaró la experta.

Conozca a la Dr. Karol Castillo Almánzar

Dr. Karol Castillo Almánzar

Graduada de doctora en medicina con el grado de magna cum laude en la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), realizando magíster de nutriología clínica en el Instituto Tecnológico de Santo Domingo (INTEC).

Actualmente, se desempeña como nutrióloga clínica encargada del Departamento de Nutrición del Hospital Dr. Ángel Contreras, así como consultas privadas en la Clínica Abreu y en el Centro de Consultas Especializadas (CCE) en Acrópolis Center.