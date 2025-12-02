En qué consiste el Plan Nacional de Discapacidad 2025-2035 y cómo impactará a la población

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

El presidente Luis Abinader presentó este lunes el Plan Nacional de Discapacidad 2025-2035, una política pública integral orientada a garantizar la igualdad de oportunidades para todas las personas, accesibilidad universal, inclusión educativa, cultural y deportiva, así como trabajo decente y empleo sostenible.

Esta iniciativa reafirma el compromiso de asegurar que todas las personas con discapacidad vivan con dignidad, autonomía y plenos derechos.

El plan aboga también por la salud y rehabilitación integral, al igual que la protección, promoción y desarrollo social de más de 478,000 personas que viven con algún tipo de discapacidad en el país, de acuerdo con el Censo Nacional de Población y Vivienda de 2022.

Plan Nacional de Discapacidad 2025-2035 para garantizar igualdad de condiciones y oportunidades para todos

De ellos, el 57 % son mujeres y el 43 % son hombres.

El director del Conadis, Benny Metz, destacó que este plan se sustenta en la Ley 5-13 sobre Discapacidad, las garantías constitucionales y la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de las Naciones Unidas, de la cual el país es signatario.

Ejes estratégicos

Igualdad de oportunidades para todas las personas

En los próximos 10 años se ejecutarán acciones que permitan igualdad de condiciones para todas las personas con discapacidad.

Plan Nacional de Discapacidad 2025-2035 para garantizar igualdad de condiciones y oportunidades para todos

Metz resaltó que 15,497 personas de 180 instituciones públicas y privadas han participado en talleres sobre trato digno hacia personas con discapacidad desde un enfoque de derechos; asimismo, 20,655 personas han sido capacitadas a través de la plataforma virtual Academia Conadis.

Accesibilidad universal y diseño para todos

Para cumplir con este segundo eje, 53 instituciones públicas y privadas están registradas en el Sistema Nacional de Evaluación de la Accesibilidad (Sinac 2025) y se actualizó el reglamento arquitectónico para la accesibilidad en edificaciones y espacios (Mived–Conadis).

Se han evaluado, además, 26 segmentos de playas junto con Bandera Azul y 24 portales web para obtener la certificación Nortic B2. Se busca también expandir los programas de lengua de señas.

Salud y rehabilitación integral

En materia de salud y rehabilitación se realizó un acuerdo con el Servicio Nacional de Salud (SNS) para la apertura de tres unidades de valoración en territorio.

Se determinó que el 54 % de los hospitales cumple criterios de accesibilidad física según la Nordom 779; se implementa un protocolo de atención a niños y adolescentes con Trastorno del Espectro Autista (TEA) y se trabaja en la capacitación del personal del SNS, CAID e Inaipi en el Sistema Nacional de Valoración y Certificación.

Metz explicó que se van a expandir los CAID y las unidades de intervención terapéutica territorial (UITT), de las cuales un 17 % está en adecuación y un 29 % en planificación. De igual forma, se registran avances en la revisión de la Ley de Salud Mental.

Inclusión educativa, cultural y deportiva

Las acciones de este cuarto eje persiguen garantizar el acceso a la educación y la participación cultural con la incorporación del enfoque inclusivo en el Plan Decenal de Educación (Horizonte 2034); proyectos piloto de diagnóstico y valoración de personas con discapacidad intelectual y psicosocial y también sobre inclusión en el sistema de educación superior, así como la inclusión en el deporte.

Trabajo decente y empleo sostenible

Mediante un acuerdo entre el MAP y Conadis se busca fortalecer la inclusión laboral de personas con discapacidad en la administración pública. Además, se implementó el Subindicador 9.6 de inclusión y accesibilidad, sobre el cual, 126 instituciones entregaron evidencias de cumplimiento.

Al respecto, 51 instituciones levantaron diagnósticos de accesibilidad física. 30 instituciones estatales crearon su primer Comité de Inclusión y Accesibilidad Gubernamental (CIAG), 85 instituciones completaron programas formativos para cumplir la cuota laboral y se creó una mesa interinstitucional para impulsar la inclusión laboral en el sector privado.

Promoción, protección y desarrollo social

El presidente expuso acciones que fortalecen la participación comunitaria y el apoyo social, como el foro nacional sobre la aplicación de la Ley 34-23 para inclusión de personas con TEA; foros regionales para impulsar municipios inclusivos junto con la Liga Municipal Dominicana (Azua, Santiago y La Romana), y el Encuentro Nacional de Regidores para promover municipalidades inclusivas.

Se citaron también las jornadas de inclusión social “Conadis para Todos” en provincias como Baní, Santiago, San Cristóbal, Higüey, La Vega y Puerto Plata. Durante el 2025, el Gobierno destinó RD 141,220,800 a diversas ASFL del sector discapacidad, con proyección de aumento para 2026.