Consulado Dominicano en Barcelona reconoce la historia de superación de Dalvin La Melodía

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

Barcelona. El Consulado General de la República Dominicana en Barcelona celebró con rotundo éxito una edición especial del programa “Conversando con nuestra gente: Del motor a los escenarios, historias que inspiran”.

El encuentro, desarrollado en un dinámico formato de podcast en vivo, como parte destacada de la agenda de la II Semana del Orgullo Quisqueyano 2026, en conmemoración del 182.º aniversario de la Independencia Nacional.

La jornada fue encabezada por el Cónsul General, Antonio José Gómez Peña, quien condujo el diálogo profundizando en la trayectoria del artista Dalvin La Melodía, nominado como Revelación del Año en los Premios Soberano 2026. Durante la entrevista, se destacó la inspiradora transición del joven artista, desde oficios como repartidor (delivery) y motoconchista en Santo Domingo, hasta su proyección en escenarios internacionales, posicionándose como símbolo de determinación para la diáspora dominicana.

El evento se transformó en una auténtica celebración de la identidad con la participación del cantante dominicano Luis José, residente en Barcelona, quien ofreció un emotivo homenaje musical interpretando los éxitos “Pensando en ella”, “Chiquilla Bonita” y “Mi Reina”. El momento cumbre llegó cuando Dalvin se unió a la interpretación en vivo, acompañado por Mikey Touch en la guitarra, generando una conexión genuina con el público, que coreó cada tema.

Durante el acto, el cónsul Gómez Peña entregó una placa oficial de reconocimiento a Dalvin La Melodía, destacando su evolución artística y su ejemplo de superación personal, así como su capacidad de representar con orgullo el talento dominicano en escenarios internacionales.

En este mismo escenario de exaltación al talento, el Cónsul General realizó un reconocimiento especial in voce a Michael Quevedo (Mikey Touch), a quien definió como arquitecto sonoro de la bachata moderna. Asimismo, anunció que la institución otorgará próximamente una distinción especial a su trayectoria en una ceremonia exclusiva, resaltando su rol como referente para emprendedores del sector musical en Europa.

Al cierre del evento, el cónsul Antonio José Gómez Peña expresó: “Este Consulado no solo gestiona trámites; gestiona el orgullo de una nación. Ver a jóvenes como Dalvin conquistar escenarios internacionales es la prueba de que el trabajo duro y los sueños grandes son nuestra mejor carta de presentación”.

La conducción de la actividad estuvo a cargo de Ambiorix Félix, quien aportó dinamismo y profesionalismo al encuentro. Con esta iniciativa, el Consulado en Barcelona reafirma su estrategia de Diplomacia Cultural, proyectando con orgullo la Marca País de la República Dominicana en Europa.