Convocan al Premio de Relatos con Bachata 2026

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El Centro Cultural Banreservas, en el marco de la Feria Regional del Libro y la Cultura del Cibao, convoca a la edición 2026 del Premio de Relatos Banreservas, que este año estará dedicada a la bachata.

El Premio Banreservas de Relatos, organizado en alianza con Luna Insomne Editores y la Fundación Cultural Lado B, se ha consolidado como un certamen que incentiva la creación narrativa breve y resalta el vínculo entre la música y la identidad cultural dominicana.

Tras haber explorado en ediciones anteriores géneros como el jazz y el merengue, esta nueva convocatoria sitúa a la bachata —declarada Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) en 2019— como eje temático y fuente de inspiración para los participantes.

Equipo de Negocios Turísticos del Banco de Reservas junto a visitantes de la feria DATE 2026.

La convocatoria está abierta a autores mayores de edad, dominicanos (sin importar su lugar de residencia) y extranjeros con residencia legal en el país.

De acuerdo con las bases, no podrán concursar quienes hayan resultado ganadores o hayan obtenido menciones en la edición anterior.

Las obras deberán tener como elemento central la bachata, en cualquiera de sus vertientes.

Los interesados deberán enviar un único relato inédito, escrito en español, con una extensión de entre tres y doce páginas.

Equipo de Negocios Turísticos del Banco de Reservas junto a visitantes de la feria DATE 2026.

El documento debe remitirse en formato Word, a doble espacio y bajo el sistema de seudónimo y plica, al correo electrónico centrocultural-concursos@banreservas.com. La fecha límite para la recepción de los textos es el 23 de julio de 2026, a las 11:59 de la noche.

El certamen otorgará un primer premio de RD$60,000, un segundo de RD$40,000 y un tercero de RD$30,000, además de cinco menciones de honor de RD$10,000 cada una.

Como parte esencial del concurso, los relatos ganadores y las menciones de honor serán publicados en una antología bajo el sello de Luna Insomne Editores, pasando a formar parte de sus colecciones.