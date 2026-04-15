Inauguran exposición inédita de Minerva Mirabal

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El Centro Cultural Banreservas Santiago, en coordinación con la Fundación Hermanas Mirabal, inauguró la exposición “Un siglo: la dimensión artística de Minerva Mirabal”, una muestra que reúne obras inéditas de la heroína dominicana.

La exposición, que abarca fotografías, pinturas y esculturas, rinde homenaje a María Argentina Minerva Mirabal Reyes con motivo del centenario de su nacimiento.

A través de paisajes, escenas costumbristas y retratos, cada pieza revela el lado sensible de la artista, cuya obra transita del impresionismo a la abstracción.

Gladialisa Pereyra, gerente del Centro Cultural Banreservas Santiago, expresó que la iniciativa constituye un emotivo encuentro con la sensibilidad, el talento y el coraje de una de las grandes mujeres de la historia dominicana, así como un sentido homenaje a la memoria de Minerva y sus hermanas: Patria, María Teresa y Dedé.

“Esta exposición no es solo un acto de justicia histórica; es, sobre todo, una revelación estética. Nos permite descubrir a la mujer que, además de heroína y mártir, fue una creadora sensible y profunda”, afirmó.

De su lado, Manuel Tavárez Mirabal, presidente de la Fundación Hermanas Mirabal, agradeció al Centro Cultural y a Abil Peralta, consultor y productor del proyecto, por presentar la obra de su madre en un espacio vinculado a la memoria histórica del país.

“Todo su arte es un reflejo de ese espíritu indomable y su amor por la justicia y la libertad. Me emociona pensar que su obra artística muestra al mundo, por primera vez, su legado y su pasión. Que la obra de Minerva nos inspire a seguir luchando por la justicia, la libertad y la belleza”, expresó.

La curaduría estuvo a cargo de Guadalupe Casasnovas e incluye 16 obras de Minerva Mirabal y nueve de otros artistas, entre ellos Miguel Núñez, Pedro Pascual, Virgilio García y Radhamés Mejía.

La exposición

Estará abierta al público hasta el 5 de junio, de martes a viernes, en horario de 10:00 de la mañana a 8:00 de la noche y, los fines de semana, de 10:00 de la mañana a 6:00 de la tarde, en el tercer piso del emblemático edificio del antiguo Hotel Mercedes, ubicado en la calle 30 de Marzo esquina Máximo Gómez.