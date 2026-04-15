Cultura
Inauguran exposición inédita de Minerva Mirabal
La muestra, titulada “Un siglo: la dimensión artística de Minerva Mirabal”, reúne obras inéditas de la heroína dominicana, con fotografías pinturas, esculturas...
El Centro Cultural Banreservas Santiago, en coordinación con la Fundación Hermanas Mirabal, inauguró la exposición “Un siglo: la dimensión artística de Minerva Mirabal”, una muestra que reúne obras inéditas de la heroína dominicana.
La exposición, que abarca fotografías, pinturas y esculturas, rinde homenaje a María Argentina Minerva Mirabal Reyes con motivo del centenario de su nacimiento.
A través de paisajes, escenas costumbristas y retratos, cada pieza revela el lado sensible de la artista, cuya obra transita del impresionismo a la abstracción.
Gladialisa Pereyra, gerente del Centro Cultural Banreservas Santiago, expresó que la iniciativa constituye un emotivo encuentro con la sensibilidad, el talento y el coraje de una de las grandes mujeres de la historia dominicana, así como un sentido homenaje a la memoria de Minerva y sus hermanas: Patria, María Teresa y Dedé.
“Esta exposición no es solo un acto de justicia histórica; es, sobre todo, una revelación estética. Nos permite descubrir a la mujer que, además de heroína y mártir, fue una creadora sensible y profunda”, afirmó.
De su lado, Manuel Tavárez Mirabal, presidente de la Fundación Hermanas Mirabal, agradeció al Centro Cultural y a Abil Peralta, consultor y productor del proyecto, por presentar la obra de su madre en un espacio vinculado a la memoria histórica del país.
“Todo su arte es un reflejo de ese espíritu indomable y su amor por la justicia y la libertad. Me emociona pensar que su obra artística muestra al mundo, por primera vez, su legado y su pasión. Que la obra de Minerva nos inspire a seguir luchando por la justicia, la libertad y la belleza”, expresó.
La curaduría estuvo a cargo de Guadalupe Casasnovas e incluye 16 obras de Minerva Mirabal y nueve de otros artistas, entre ellos Miguel Núñez, Pedro Pascual, Virgilio García y Radhamés Mejía.
La exposición
Estará abierta al público hasta el 5 de junio, de martes a viernes, en horario de 10:00 de la mañana a 8:00 de la noche y, los fines de semana, de 10:00 de la mañana a 6:00 de la tarde, en el tercer piso del emblemático edificio del antiguo Hotel Mercedes, ubicado en la calle 30 de Marzo esquina Máximo Gómez.
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“Un siglo después, Minerva”; memoria viva
Lily Luciano