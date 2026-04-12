Coopnama impulsa internacionalización de su programa de becas con acuerdos en América y Europa

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La Cooperativa Nacional de Servicios Múltiples de los Maestros (Coopnama), impulsa la internacionalización de su programa de becas mediante acuerdos con universidades de América y Europa, como parte de su estrategia de responsabilidad social y en el marco de su 55 aniversario, con el objetivo de ampliar el acceso a formación académica y fortalecer la capacitación de los hijos de sus asociados y colaboradores.

Así lo explicó el presidente del Consejo de Administración profesor, Santiago Portes Soler este miércoles durante una entrevista en el matutino A Primera Hora, donde señaló que “el fortalecimiento del Programa Nacional e Internacional de Becas constituye uno de los pilares del balance social de la entidad, orientado a generar mayores oportunidades educativas para nuestros asociados”.

Asimismo durante su intervención detalló que Coopnama mantiene convenios con instituciones académicas en países como Colombia, Brasil, España, Curazao y Puerto Rico, al tiempo que amplía el acceso a plataformas digitales que permiten a docentes, colaboradores y sus familiares acceder a formación continua, incluyendo contenidos sobre desarrollo profesional y salud mental.

“Queremos que nuestros asociados tengan acceso a educación de calidad sin importar fronteras”, subrayó.

En el contexto de la conmemoración de su 55 aniversario, reveló que la cooperativa puso a disposición 425 becas universitarias distribuidas en las distintas regiones del país, además de una oferta permanente de cursos cortos en modalidad virtual.

“Los estudiantes con mejor desempeño académico podrán optar por universidades de mayor nivel, mientras que otros recibirán apoyo económico parcial para garantizar la continuidad de sus estudios”, explicó Portes Soler.

El presidente de Coopnama destacó que el programa ha sido flexibilizado para reducir la deserción, mediante un esquema en el que la institución cubre parte de los costos educativos, así como gastos asociados a matrícula, libros y procesos de graduación.

“Si un estudiante ya está en la universidad y cumple con los requisitos, Coopnama le paga un porcentaje de los gastos para que no tenga que retirarse”, indicó.

La internacionalización de las becas se inserta en una política más amplia de responsabilidad social, que incluye acuerdos interinstitucionales en áreas de salud, financiamiento y bienestar.

“Hemos firmado alianzas con entidades médicas, bancos de sangre y fundaciones nacionales e internacionales para fortalecer la cobertura de servicios a nuestros asociados”, afirmó Portes Soler.

Entre estas iniciativas, mencionó acuerdos con centros de salud y especialistas, como el doctor Cruz Jiminián, “para que además del SEGMA, los maestros y sus familias tengan otras opciones de atención médica”.

Asimismo, Coopnama impulsa programas de acceso a primera vivienda, emprendimiento y crédito con tasas preferenciales, como parte de su estrategia para fomentar el desarrollo económico del sector magisterial.

“Actualmente, administramos activos que superan los 110 mil millones de pesos, destinados a la creación de oportunidades y al fortalecimiento del sector”, añadió.

En materia de gestión, el dirigente atribuyó la solidez de la cooperativa al manejo responsable de los recursos, la supervisión interna y la formación continua en educación financiera.

“El cuidado del dinero y la transparencia son fundamentales para consolidar la confianza de nuestros asociados”, dijo.

La organización también desarrolla programas de ahorro infantil, actividades deportivas y espacios de formación internacional, con el objetivo de consolidar un modelo cooperativo sostenible y con proyección global. “Queremos que desde pequeños, los hijos de nuestros asociados conozcan el cooperativismo y empiecen a ahorrar para su educación futura, que cuando lleguen a la universidad no tengan un dolor de cabeza los padres”, destacó.

Con la expansión de su programa de becas más allá de las fronteras nacionales, Coopnama busca posicionarse como un referente en la formación académica del magisterio dominicano.

“Nuestra meta es apostar por una educación sin límites geográficos, que genere desarrollo y bienestar para nuestros asociados”, concluyó Portes Soler.