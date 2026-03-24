¿Subirán el pasaje del transporte? Esto han dicho transportistas hasta ahora

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Uno de los principales miedos de la población dominicana es el posible aumento del costo del pasaje del transporte público, específicamente de carros del concho y guaguas, luego del impacto de la crisis internacional generada por el alza de los valores del petróleo a nivel mundial.

Aunque el presidente Luis Abinader había manifestado en su discurso a la nación el pasado domingo que "habrá presiones" en el costo del transporte, el presidente de la Confederación Nacional de Organizaciones del Transporte (Conatra), Antonio Marte, pidió al mandatario que congele los precios del gasoil regular y el gas natural.

"Con eso nosotros vamos a garantizar que aquí no habrá aumento del costo del pasaje", prometió Marte, quien recordó que las alzas no son una consecuencia de la política económica del Gobierno sino del conflicto que se desarrolla en Oriente Medio

“Como nosotros vimos que ya el gobierno congeló el gas licuado de petróleo, nosotros esperamos que haga lo mismo con el gasoil regular y el gas natural. El discurso del señor presidente estuvo muy bien porque se refirió al transporte por lo que esperamos las medidas económicas a asumir. No estamos en subir los pasajes”, dijo.

En ese orden, insistió que no se tiene el interés de incrementar el precio del pasaje y que sus técnicos elaboran medidas técnicas a los fines de proponerle a las autoridades económicas alternativas a la crisis.

Hace varios días, Juan Hubieres consideró que el incremento de cinco pesos en los combustibles aún es manejable dentro de los costos operativos del sector.

"Nosotros no estamos apresurados en aumentar las tarifas de los pasajes. No obstante, entiendo que hay otros temas más preocupantes que están afectando a nuestro sector más que el aumento de los cinco pesos", expresó.

Hubieres también cuestionó el sistema tributario aplicado a las importaciones y mencionó el Impuesto sobre Transferencias de Bienes Industrializados y Servicios (ITBIS) aduanero, al considerar que afecta por igual a grandes y pequeños importadores.