Cuerpo de Bomberos del Distrito Nacional realiza exitoso desfile institucional

El Cuerpo de Bomberos del Distrito Nacional realizó su tradicional desfile institucional, una actividad que se celebra cada año con el objetivo de resaltar la labor de servicio, compromiso y entrega que caracteriza a los miembros de esta institución.

El desfile partió desde el Cuartel General con la participación de 34 unidades operativas, recorriendo importantes avenidas de la capital. Durante la actividad, las escalas estuvieron a cargo de la Brigada Femenina, evidenciando el liderazgo y la destacada participación de las mujeres dentro de la institución bomberil.

El recorrido incluyó las vías Padre Castellanos, avenida 27 de Febrero, avenida John F. Kennedy, avenida Sarasota, avenida Abraham Lincoln y avenida Independencia, donde ciudadanos pudieron apreciar el paso de las unidades y el despliegue del personal.

Con esta actividad, el Cuerpo de Bomberos del Distrito Nacional reafirma su compromiso con la protección de vidas y bienes, así como con el fortalecimiento de los lazos con la comunidad y la promoción de los valores de servicio y solidaridad que distinguen a la institución.