Publicado por Lency Alcántara Creado: Actualizado:

La hija de la actriz venezolana Mónica Spear, Maya Berry Spear, alzó su voz en redes sociales para pedir respeto hacia la memoria de su madre y rechazar el uso de inteligencia artificial en la recreación de imágenes o videos de la ex Miss Venezuela. Con firmeza, la joven de 17 años expresó: “Por favor, déjenla morir”, en referencia al dolor que le generan estas prácticas digitales que intentan traer de vuelta a personas fallecidas.

Mónica Spear fue asesinada junto a su esposo Thomas Henry Berry el 6 de enero de 2014, durante un asalto armado en Valencia, Venezuela. En aquel hecho, su hija Maya, de apenas cinco años, sobrevivió. Desde entonces, la historia de la familia ha sido recordada como uno de los casos más impactantes de violencia en el país.

Hija de Monica

En su mensaje, Maya aclaró que ella no ha utilizado inteligencia artificial para recrear imágenes con sus padres y denunció que estas publicaciones afectan su proceso de duelo y su autoestima. “La inteligencia artificial no nos va a ayudar a superar una muerte que ya sucedió”, señaló, al tiempo que pidió sensibilidad y empatía hacia quienes han perdido a seres queridos en circunstancias trágicas.