El presidente dominicano que gobernó solo 48 horas

La historia política de República Dominicana guarda episodios tan breves como intensos. Uno de ellos es el del doctor José Rafael Molina Ureña, quien se convirtió en el presidente que menos tiempo ha permanecido en el cargo: apenas dos días, del 25 al 27 de abril de 1965.

Molina Ureña, presidente de la Cámara de Diputados electa en 1962, asumió la jefatura del Estado tras el estallido de la Revolución de Abril, que exigía el retorno del gobierno constitucional de Juan Bosch y puso fin al régimen de facto de Donald Reid Cabral. El Congreso Nacional lo eligió presidente provisional el 25 de abril, en medio de un ambiente de efervescencia popular y militar.

Sin embargo, el 27 de abril, durante una reunión en la embajada de Estados Unidos en Santo Domingo, el embajador William Tapley Bennet presionó a los líderes constitucionalistas para que depusieran las armas. La tensión fue tal que el coronel Francisco Alberto Caamaño se levantó con firmeza y declaró: “Yo no me rindo, yo sé lo que tengo que hacer. Lo que estén dispuestos a morir con dignidad que me sigan”. Acto seguido, se dirigió al Puente Duarte, donde encabezó la célebre Batalla del Puente contra las fuerzas militares apoyadas por Washington.

Ante las amenazas y la presión internacional, Molina Ureña optó por renunciar y solicitar asilo en la embajada de Colombia. Su salida marcó un hecho insólito: un presidente que apenas ejerció el poder por 48 horas.