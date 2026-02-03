Santo Domingo 0ºC / 0ºC
José Ramón Peralta: defensa afirma que acusación es más mediática que penal

De acuerdo con los abogados, el expediente no contiene pruebas técnicas ni documentales que respalden los señalamientos formulados.

Defensa de José Ramón Peralta afirma que acusación fue manipulada y carece de pruebas

 La defensa de José Ramón Peralta sostuvo que la acusación presentada por el Ministerio Público carece de sustento para ser debatida ante un tribunal, al estar estructurada —según expuso— más para el impacto mediático que para un juicio penal. 

De acuerdo con los abogados, el expediente no contiene pruebas técnicas ni documentales que respalden los señalamientos formulados.

Durante su exposición, la defensa reiteró que la acusación contra Peralta descansa en una sola declaración, sin corroboración independiente, lo que —a su juicio— resulta insuficiente para sostener un proceso penal en un Estado de derecho. 

Indicaron que este enfoque vulnera principios básicos del debido proceso y obliga al tribunal a evaluar si la acusación cumple con los estándares mínimos para avanzar a una etapa de juicio.

