Lo que debes evitar antes de dormir si quieres descansar bien

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Para dormir bien y lograr un descanso reparador, es clave evitar ciertos hábitos antes de acostarse: no usar pantallas, no consumir cafeína ni alcohol, no cenar pesado, no hacer ejercicio intenso y no llevar preocupaciones a la cama. Estos factores alteran la calidad del sueño y pueden provocar insomnio o despertares frecuentes.

Hábitos que debes evitar antes de dormir

1. Uso de pantallas y dispositivos electrónicos

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• Teléfonos, tablets y televisores emiten luz azul que interfiere con la producción de melatonina, la hormona que regula el sueño.

• Revisar redes sociales o correos electrónicos activa el cerebro y dificulta la relajación.

2. Consumo de cafeína y alcohol

• Café, té, bebidas energéticas y chocolate pueden mantenerte despierto varias horas.

• El alcohol, aunque induce somnolencia inicial, fragmenta el sueño y reduce su calidad.

3. Cenas pesadas o muy tardías

• Comer en exceso o alimentos grasos antes de dormir puede causar indigestión y reflujo, dificultando el descanso.

• Lo ideal es cenar ligero y al menos 2–3 horas antes de acostarse.

4. Ejercicio intenso en la noche

• La actividad física vigorosa eleva la frecuencia cardíaca y la temperatura corporal, retrasando la conciliación del sueño.

• Se recomienda ejercitarse en la mañana o tarde, y optar por estiramientos suaves en la noche.

5. Estrés y preocupaciones en la cama

• Llevar problemas laborales o personales al momento de dormir genera ansiedad y pensamientos intrusivos.

• Técnicas de relajación como respiración profunda o lectura ligera ayudan a desconectar.

Consecuencias de no evitar estos hábitos

• Insomnio o dificultad para conciliar el sueño.

• Despertares frecuentes durante la noche.

• Somnolencia diurna, bajo rendimiento y problemas de concentración.

• Mayor riesgo de estrés, ansiedad y aumento de peso por alteración hormonal.

Recomendación práctica

Para mejorar tu descanso, establece una rutina nocturna relajante: apaga pantallas una hora antes de dormir, cena ligero, evita estimulantes, y dedica unos minutos a actividades tranquilas como leer o meditar.