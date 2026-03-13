Programados
Cuáles sectores del Distrito Nacional y el Este tendrán cortes de luz este fin de semana
El domingo, se estarán realizando trabajos en la línea 69 kV Boca Chica – San Pedro de Macorís
La Empresa de Transmisión Eléctrica Dominicana (ETED) informó que, este fin de semana realizará trabajos programados de mantenimiento en líneas de transmisión de 69 kV Arroyo Hondo – Capotillo, este sábado 14 de marzo y, en la línea 69 kV Boca Chica – San Pedro de Macorís (Cementos), este domingo 15 de marzo, como parte de su programa permanente de mejoras y acciones preventivas para garantizar la confiabilidad y seguridad del servicio eléctrico.
En este sentido, el sábado, en la línea de transmisión 69 kV Arroyo Hondo – Capotillo, de 10:00 a.m. a 2:00 p.m., se realizará el reemplazo de dos postes de madera de 65 pies, ubicados frente a la subestación de Arroyo Hondo – Capotillo.
Durante la ejecución de estas labores se afectará el servicio eléctrico en las empresas: Molinos Modernos, Mercasid, Petroquímica, Polyplas, Termopac y Smurfit Kappa.
Mientras que, el domingo, se estarán realizando trabajos en la línea 69 kV Boca Chica – San Pedro de Macorís (Cementos), en horario de 9:00 de la mañana a 2:00 de la tarde. Estas labores consistirán en mantenimiento preventivo a la subestación y reemplazo de aisladores.
Durante estos trabajos se interrumpirá el servicio en las comunidades: Guavaberry y Cayacoa, así como en las empresas: César Iglesias, Destilería Brugal y Harinas del Higüamo.
La ETED reiteró que estas intervenciones forman parte de las acciones de mantenimiento planificado que se ejecutan para fortalecer la infraestructura de transmisión eléctrica, prevenir averías y garantizar la continuidad y estabilidad del servicio en el Sistema Eléctrico Nacional Interconectado (SENI).