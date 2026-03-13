Cuáles sectores del Distrito Nacional y el Este tendrán cortes de luz este fin de semana

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La Empresa de Transmisión Eléctrica Dominicana (ETED) informó que, este fin de semana realizará trabajos programados de mantenimiento en líneas de transmisión de 69 kV Arroyo Hondo – Capotillo, este sábado 14 de marzo y, en la línea 69 kV Boca Chica – San Pedro de Macorís (Cementos), este domingo 15 de marzo, como parte de su programa permanente de mejoras y acciones preventivas para garantizar la confiabilidad y seguridad del servicio eléctrico.

En este sentido, el sábado, en la línea de transmisión 69 kV Arroyo Hondo – Capotillo, de 10:00 a.m. a 2:00 p.m., se realizará el reemplazo de dos postes de madera de 65 pies, ubicados frente a la subestación de Arroyo Hondo – Capotillo.

Durante la ejecución de estas labores se afectará el servicio eléctrico en las empresas: Molinos Modernos, Mercasid, Petroquímica, Polyplas, Termopac y Smurfit Kappa.

Mientras que, el domingo, se estarán realizando trabajos en la línea 69 kV Boca Chica – San Pedro de Macorís (Cementos), en horario de 9:00 de la mañana a 2:00 de la tarde. Estas labores consistirán en mantenimiento preventivo a la subestación y reemplazo de aisladores.

Durante estos trabajos se interrumpirá el servicio en las comunidades: Guavaberry y Cayacoa, así como en las empresas: César Iglesias, Destilería Brugal y Harinas del Higüamo.

La ETED reiteró que estas intervenciones forman parte de las acciones de mantenimiento planificado que se ejecutan para fortalecer la infraestructura de transmisión eléctrica, prevenir averías y garantizar la continuidad y estabilidad del servicio en el Sistema Eléctrico Nacional Interconectado (SENI).