Depresión navideña: por qué diciembre afecta el estado de ánimo y qué hacer para estar feliz

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

El fin de año y las festividades navideñas suelen asociarse con alegría, celebraciones y encuentros familiares. Sin embargo, para algunas personas, esta época puede convertirse en un periodo emocionalmente complejo marcado por tristeza, nostalgia o desmotivación, un fenómeno conocido como depresión navideña.

De acuerdo con la Mtra. Atziri Arroyo Ruiz, académica de la Universidad Autónoma de Guadalajara (UAG), dentro del campo de la etnopsiquiatría —disciplina que estudia la salud mental en relación con la cultura y el contexto social— se ha identificado que factores biológicos, sociales y ambientales influyen de manera significativa en el estado de ánimo durante determinadas épocas del año.

Uno de los hallazgos más relevantes señala que la disminución en la exposición a la luz solar puede afectar la producción de vitamina D, lo que a su vez está relacionado con estados emocionales como la tristeza, la melancolía y la nostalgia. Esta combinación de factores explica por qué algunas personas experimentan cambios en su estado de ánimo durante el cierre de año.

El peso emocional del cierre de año

Según explica Arroyo Ruiz, el fin de año también suele ser un periodo de evaluación personal, lo que puede resultar difícil para quienes enfrentaron pérdidas importantes, como la muerte de un ser querido, la pérdida de un empleo, cambios en el estilo de vida o conflictos familiares.

Estas experiencias pueden intensificarse cuando las personas comparan su situación actual con la de otros o con cómo era su vida en años anteriores, generando sentimientos de frustración o insatisfacción.

Recomendaciones para afrontar la depresión navideña

Ante este panorama, la académica señala que el autocuidado y el acompañamiento profesional son claves. No obstante, sugiere algunas acciones prácticas que pueden ayudar a sobrellevar este periodo:

Realizar actividades placenteras como leer, ver una serie, pintar o redecorar un espacio del hogar.

Practicar el autocuidado personal, desde arreglarse hasta darse pequeños gustos que ayuden a mejorar el ánimo.

Mantener contacto emocional con personas cercanas, sin necesidad de grandes reuniones sociales.

Incorporar actividad física diaria, al menos 15 minutos, ya que mejora los químicos cerebrales relacionados con el bienestar.

Cuidar la higiene del sueño, pues dormir bien influye directamente en el estado de ánimo.

Crear nuevas tradiciones navideñas con un significado personal, como cambiar el menú o las dinámicas familiares.

Finalmente, Arroyo Ruiz destaca que, aunque en momentos de tristeza es difícil enfocarse en lo positivo, buscar apoyo emocional, fortalecer relaciones sanas y practicar la gratitud puede marcar una diferencia significativa en el bienestar emocional durante las fiestas.