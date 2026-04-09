Descubre estas cinco apps y vivirás en un hogar inteligente

Publicado por Nelly Ramírez Creado: Actualizado:

Las facilidades tecnológicas están ahí a solo un clic de su móvil, muchas de ellas con algún costo, mientras otras totalmente gratis. Sin embargo, no siempre son aprovechadas, tal vez por desconocimiento de su existencia o apatía.

Para conocer algunas de esas apps con las que podría manejar gran parte de su hogar, incluso la seguridad, manipulación de equipos, limpieza... consultamos al experto en el área Isaac Ramírez @isaacramirez, con especialidad en periodismo tecnológico, transformación digital, inteligencia artificial, gadgets y hogares inteligentes, quien nos habla de cinco de estas.

Explica que hoy día es posible convertir el hogar en un espacio inteligente, sin pretender que esto sea un lujo, sino una forma de aprovechar tiempo y a la vez tener control en medio del caos del día a día. “Mientras tú estás resolviendo mil cosas, tu casa puede estar trabajando por ti: apagando automáticamente las luces en habitaciones vacías para evitar desperdicios, ajustando el consumo eléctrico sin que tengas que pensarlo, o incluso simulando presencia cuando estás fuera, para mayor seguridad”, destaca.

Más allá de esa funciones

Indica Ramírez, que existen electrodomésticos capaces de sugerir qué cocinar con lo que tienes en la nevera, sistemas que permiten monitorear en tiempo real cuánta energía consume cada equipo en la casa, y rutinas que convierten tareas repetitivas en procesos automáticos. “En pocas palabras, no se trata solo de comodidad… se trata de vivir de forma más eficiente, más segura y con menos fricción en el día a día”. “Ahora bien, todo ese hardware pierde gran parte de su valor si no tienes el control en la palma de tu mano. Ahí es donde entra tu smartphone y las aplicaciones: son ellas las que te permiten automatizar, monitorear y tomar decisiones en tiempo real, sin importar dónde estés.

Por eso, si estás dando tus primeros pasos en este mundo o si ya tienes algunos equipos y quieres ‘sacarle el verdadero jugo’, estas son las cinco aplicaciones clave que deberías tener instaladas desde ya”.

Google Home/ Geminis IA

Señala que esta app funciona como el verdadero “cerebro” del hogar inteligente, y desde una sola app puede controlar luces, cámaras, bocinas e incluso televisores. “Lo interesante no es solo encender o apagar dispositivos… es automatizar tu vida: que las luces se apaguen solas, que el aire acondicionado ajuste su temperatura cuando sales de casa o que todo se active con un simple “Ok Google”.

Amazon Alexa

Si lo tuyo es hablar y que ‘la casa obedezca’, esta en la reina de todas.

Es una app que convierte el hogar en un sistema completamente controlado por voz. “Puedes pedirle que apague luces, ponga música o revise cámaras sin tocar el celular. Además, cuenta con uno de los ecosistemas más grandes del mercado, compatible con miles de dispositivos inteligentes. Es gratis en Android y iOS”.

SmartThings

Esta app es ideal para quienes tienen varios equipos inteligentes de Samsung. Explica el experto, con experiencia de 25 años, que esta app es la apuesta de Samsung para conectar todo, desde el televisor hasta la lavadora. Si tienes dispositivos Samsung, esta integra de forma eficiente. Puedes crear rutinas completas, monitorear el consumo energético y automatizar tareas del hogar sin complicarte.

Mi Home

Señala, que Xiaomi ha construido uno de los ecosistemas más accesibles del mercado, y que ‘Mi Home’ es su puerta de entrada, contando con más de 150 productos inteligentes, desde cámaras hasta aspiradoras robot, sensores y bombillos que se controlan desde aquí de manera fácil, rápida y perfecta para quien desean empezar sin gran presupuesto. Es gratis en Android y iOS.

Smart Life

Explica Ramírez, que esta es la app “detrás de muchísimos dispositivos genéricos que se encuentran en tiendas físicas y en línea”. Destaca que funciona sobre la plataforma Tuya y permite controlar bombillos, enchufes, cámaras y sensores a muy bajo costo. “Lo mejor es que puedes configurar todo desde aquí y luego integrarlo con Google Home o Alexa. Si estás armando tu casa inteligente con un presupuesto controlado… esta app es obligatoria, es gratis en Android y iOS”.

“Un hogar inteligente no se construye comprando todo de golpe, usualmente, se va armando, conectando bien lo que ya tienes. Empieza con una de estas apps, añade un par de dispositivos… y cuando vienes a ver, tu casa estará trabajando para ti”, concluye.