Descubre el lujo y gastronomía en Hyatt Inclusive Collection, Miches

Llegar a los hoteles de Hyatt Inclusive Collection, el Dreams Playa Esmeralda o el Secrets Playa Esmeralda en Miches, es adentrarse en un espacio donde el tiempo parece aquietarse. Desde el primer momento, el visitante descubre que no se trata de un resort común. Desde la llegada a recepción inician los detalles que hacen de este lugar tan especial, una copa de champaña y toallas refrescantes dan la bienvenida, mientras un equipo especializado gestiona el check-in con una rapidez inesperada. Esta primera escena te muestra el inicio de lo que será una experiencia marcada por el lujo y la elegancia, diseñada para desconectar y disfrutarlo todo.

El complejo, está compuesto por dos hoteles uno orientado a familias y otro exclusivamente para parejas, aunque están conectados y puedes disfrutar de la belleza de ambos espacios que ofrecen una infraestructura extensa y que cuenta con mil habitaciones. Entre ellas destacan las ubicadas en el primer piso, que cuentan con piscina privada. Este detalle transforma la habitación en un refugio íntimo donde se puede compartir un baño cálido al amanecer o simplemente disfrutar del sonido del agua en absoluta privacidad. Dentro, el minibar abastecido y cuidadosamente dispuesto complementa la sensación de comodidad sin necesidad de pedir nada adicional, aunque también disponen de servicio a la habitación.

El traslado a la habitación va acompañado del encuentro con el mayordomo asignado, una figura que se convierte en facilitador de cada momento. Más que un asistente, actúa como un enlace discreto que resuelve solicitudes, coordina actividades y procura que la rutina del huésped se limite únicamente a descansar y disfrutar.

Uno de los momentos más memorables ocurre al amanecer. Desde la cama puedes ver a través de la ventana del balcón, como los rayos de sol acarician las olas del mar con una suavidad casi cinematográfica. El sonido de las olas se convierte en una sinfonía natural que marca el inicio del día. Para quienes no cuentan con vistas al océano, el escenario no pierde encanto: la vista a los jardines es maravillosa, las piscinas, amplias y perfectamente distribuidas, ofrecen un paisaje azul que se funde con la vegetación tropical del entorno. En ambos casos, la sensación es la misma: una pausa profunda que invita a respirar el aire puro y a contemplar el inmenso mar que se extiende hasta el infinito.

Caminar por la playa o recorrer los espacios que han sido diseñados para ofrecer al visitante una experiencia enriquecedora y lo mejor que cada persona puede disfrutar a su ritmo. Bryan de Jesús, gerente de ventas explica que las parejas que buscan un rincón de tranquilidad en el Secret la encontraran, ya que cuenta con 500 habitaciones tipo suites elegantes y bien dispuestas, ocho restaurantes, un spa, y diversas actividades que puedes disfrutar en pareja.

Mientras que las familias encuentran en el Dreams Playa Esmeralda áreas pensadas para entretener a niños y adultos. Aunque si tienes niños y desean disfrutar de una cena en pareja en unos de los restaurantes del Secrets, puedes solicitar el servicio de cena Infantil y un personal altamente calificado recogerá a tus hijos y los llevaran a cenar al área de buffet mientras los padres disfrutan de una cena privada en pareja, concluyó.

La gastronomía es variada y sin rigidez, refleja sabores internacionales y locales que se integran en ambientes pensados para compartir en familia una buena experiencia culinaria y una amena conversación.

Al caer la tarde, el movimiento cambia. En Dreams, las noches se encienden con espectáculos en vivo que dan vida al resort. Desde presentaciones musicales hasta puestas en escena más elaboradas, los shows atraen a los huéspedes hacia las áreas comunes, donde el ambiente se vuelve más dinámico. A esto se suman las amenidades clásicas: bares temáticos, zonas de descanso, actividades recreativas y espacios abiertos para disfrutar del clima caribeño.

En síntesis, Dreams Playa Esmeralda en Miches no es únicamente un lugar para hospedarse; es un escenario donde conviven la calma, la atención personalizada y una infraestructura pensada para que cada visitante encuentre su propio ritmo. Ya sea frente al mar, junto a una piscina o desde la intimidad de una habitación con piscina privada, la experiencia se construye con detalles que hablan de un concepto claro: hacer que cada día transcurra sin prisa y con autenticidad mientras disfrutas del lujo y la elegancia en cada rincón de los hoteles Hyatt.

Gastronomía

La región de Miches, en la costa noreste de la República Dominicana, se ha consolidado como uno de los destinos turísticos emergentes más prometedores del Caribe. En este escenario de playas vírgenes y naturaleza exuberante, los resorts pertenecientes a Hyatt Inclusive Collection el Dreams Playa Esmeralda Resort & Spa y Secrets Playa Esmeralda Resort & Spa, han elevado la experiencia culinaria a un nivel superior, convirtiendo la gastronomía en uno de los pilares que define la estadía de sus huéspedes.

Si visitas el Dreams Playa Esmeralda hay sabores para en familia, ya que ofrece una propuesta gastronómica diversa con ocho restaurantes principales que integran técnicas internacionales, ingredientes locales y un concepto de cocina abierta que invita al comensal a formar parte del proceso creativo. Entre ellos destacan:

• 1844 Cocina Dominicana – Un tributo moderno a la gastronomía local.

• Bluewater Grill – Cortes a la parrilla con un enfoque fresco y contemporáneo.

• Capers – Cocina italiana tradicional reinterpretada con un estilo más sofisticado.

• El Patio – Especialidades mexicanas con la intensidad de sus sabores característicos.

• Himitsu – Cocina asiática con estaciones de teppanyaki donde el espectáculo culinario es protagonista.

• Tierra – Cocina internacional para todos los gustos.

• Dolce – Espacio nocturno para quienes buscan un antojo dulce o un snack ligero.

• World Buffet – Estaciones en vivo que permiten personalizar cada plato.

El Dreams destaca por su concepto de “show cooking”, especialmente en Himitsu y World Buffet, donde los chefs preparan platos frente al público, aportando dinamismo y elevando la experiencia gastronómica a un espectáculo sensorial.

Mientras que si te decides por la gastronomía del Secrets Playa Esmeralda podrás disfrutar de una cocina exclusiva para adultos.

Aunque los restaurantes se encuentran a pocos metros del Dreams, el concepto es completamente distinto, el Secrets Playa Esmeralda se posiciona como un santuario gastronómico solo para adultos. Con ocho restaurantes principales, su propuesta combina elegancia, técnicas de alta cocina y un servicio personalizado que refuerza la exclusividad del resort dentro de las propuestas más importantes está el restaurante:

• Doña Altagracia – Cocina dominicana elevada al concepto gourmet.

• Mediterráneo – Sabores frescos y sofisticados de la dieta mediterránea.

• Italiano Gourmet – Pastas y platos tradicionales con un toque contemporáneo.

• French Bistro – Gastronomía francesa en un ambiente íntimo.

• Beach Club Restaurant – Propuestas caribeñas junto al mar.

• Barefoot Grill – Platos ligeros en un ambiente relajado frente a la playa.

• Café & Desserts – Repostería fina y bebidas especiales.

• Poolside Bites – Bocados creativos y frescos a pie de piscina.

El Secrets también incorpora presentaciones en vivo, catas guiadas y experiencias culinarias privadas frente al mar, ideales para parejas que desean una cena íntima y cuidadosamente diseñada y porqué no una cena especial solo para dos, con todo lo que vuele por tu imaginación.

Una experiencia que trasciende la mesa

Tanto en Dreams como en Secrets, la gastronomía se concibe como una expresión cultural y un vehículo para contar historias. El uso de productos locales, la reinterpretación de platos tradicionales y la interacción del comensal con los chefs convierten cada comida en un viaje sensorial.

En Miches, Hyatt Inclusive Collection ha logrado fusionar lujo, innovación y tradición culinaria en una propuesta integral que ofrece mucho más que simples restaurantes: ofrece experiencias memorables que celebran los sabores del mundo y la riqueza del Caribe, en un entorno elegante.