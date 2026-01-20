Descubre el envase aséptico de jugo que reduce la huella de carbono

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

Tetra Pak, en colaboración con el productor líder de bebidas en España, García Carrión, ha lanzado el envase Tetra Brik® Aseptic 200 ml Slim Leaf con barrera a base de papel para jugos, bajo la marca insignia Don Simón. Este es el primer envase individual para jugos en el mundo que utiliza esta innovadora barrera y el primero disponible en España.

Fabricado con hasta un 80 % de papel, el envase refuerza sus credenciales de sostenibilidad. La combinación de la barrera a base de papel con polímeros de origen vegetal utilizados en los recubrimientos del material eleva el contenido renovable a un notable 92 %, mientras reduce la huella de carbono en un 43 % en comparación con un envase aséptico que utiliza capa de aluminio y polímeros fósiles, según la verificación de Carbon Trust.

“Estamos orgullosos de liderar el camino en envases sostenibles para la categoría de jugos. Durante más de 135 años, García Carrión ha mantenido su compromiso con la innovación responsable y el respeto por el medio ambiente”, afirmó don José García Carrión, presidente de García Carrión. “Esta innovación respalda nuestra misión de reducir el impacto ambiental mientras ofrecemos productos de alta calidad a nuestros consumidores”, añadió Fala Corujo, vicepresidenta de García Carrión.

Para García Carrión, esta solución de envasado representa una nueva aplicación industrial de su Estrategia de Sostenibilidad 360°, reconocida con el premio Factories of the Future 2024 por Excelencia en Sostenibilidad y Economía Circular.

Tatiana Liceti, vicepresidenta ejecutiva de Soluciones de Envasado en Tetra Pak, comentó: “Este lanzamiento representa un paso significativo en nuestro camino hacia envases totalmente renovables y reciclables. Al trabajar estrechamente con nuestros clientes, demostramos que la innovación sostenible puede escalar en diferentes mercados y categorías, manteniendo la funcionalidad y calidad del envase”.

¿Qué es la barrera a base de papel?

La barrera a base de papel de Tetra Pak es un avance revolucionario en el diseño de envases asépticos. Sustituye la tradicional capa de aluminio por una barrera renovable a base de papel, promoviendo la transición de materiales fósiles hacia una alternativa renovable y de baja huella de carbono, reduciendo así la huella de carbono del envase.

Junto con otras capas del envase, la barrera a base de papel protege contra el oxígeno, la luz, la humedad y las bacterias, garantizando que la seguridad alimentaria no se vea comprometida y que la vida útil sea comparable a la de los envases con capa de aluminio. Los envases asépticos con esta nueva barrera pueden ser recolectados, clasificados y reciclados donde exista infraestructura de reciclaje a gran escala. Se espera que la nueva barrera aporte beneficios adicionales para la eficiencia de las plantas de reciclaje, incluyendo la maximización de la recuperación del contenido de papel durante el proceso, asegurando fracciones de fibra y no fibra de alta calidad.

La tecnología de barrera a base de papel de Tetra Pak forma parte de su ambición más amplia de crear el envase alimentario más sostenible del mundo: uno que sea principalmente de papel, fabricado únicamente con materiales renovables o reciclados de origen responsable, con la menor huella de carbono posible y totalmente reciclable.

El envase aséptico para bebidas con barrera a base de papel de Tetra Pak se lanzó en colaboración con una empresa láctea en Portugal en 2023. Fue reconocido como una innovación pionera en envases sostenibles, recibiendo el premio “Resource Efficiency” en los Sustainable Packaging News Awards 2024.