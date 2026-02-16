¿Qué es el Día de los Amores Imposibles y por qué genera tanta conversación?

Publicado por INFOBAE Creado: Actualizado:

Cada 16 de febrero, en diversos países del mundo, se conmemora el Día de los Amores Imposibles, una celebración dedicada a recordar esos romances que, por diversos motivos, no lograron materializarse, ya sea porque no fueron correspondidos, estaban prohibidos, se quedaron en un sentimiento meramente platónico o la flama del enamoramiento llegó a su fin.

Estas experiencias, aunque a menudo dolorosas, forman parte de la historia de cada persona y ayudan a comprender mejor las emociones presentes y pasadas, así como el sentido y el valor personal que se le adjudica a las relaciones, por ello, al dedicar un día a estos sentimientos, se reconoce su importancia y se abre un espacio para la introspección y el aprendizaje.

Desde impedimentos socioculturales hasta expectativas irreales, son factores que definen estos enamoramientos

Qué es un amor imposible



El concepto de amor imposible ha sido analizado desde diversas perspectivas, incluyendo la psicológica.

Según el psicólogo Javier Álvarez, del Gabinete de Psicología Málaga, este tipo de amor se refiere a aquellos sentimientos que, por diversas razones, no pueden culminar en una relación plena y mutua.

El especialista detalla que entre las principales causas, se encuentran los amores no correspondidos, las barreras sociales y culturales, y las diferencias irreconciliables.

De acuerdo con Álvarez, los amores no correspondidos son una de las formas más comunes de amor imposible; en estos casos, una persona experimenta un amor profundo hacia alguien que no siente lo mismo, lo que termina en un ciclo de esperanza y desilusión.

Por otro lado, las barreras sociales y culturales también juegan un papel importante, ya que las diferencias en clase social, religión o cultura a veces se convierten en obstáculos insuperables para una relación.

Finalmente, las diferencias irreconciliables entre dos personas, como valores opuestos, objetivos de vida incompatibles o personalidades conflictivas, pueden hacer que incluso un amor mutuo sea inviable.

Por otro lado, el psicólogo Bernardo Peña Herrera, en un artículo publicado en la revista La Mente es Maravillosa, clasifica los amores imposibles en tres categorías principales: el amor fantasma, el amor narcisista y el amor difícil.

El amor fantasma se caracteriza por la idealización de una persona, atribuyéndole cualidades que en realidad no posee. Según Peña Herrera, este fenómeno, conocido en términos psicoanalíticos como amor anaclítico, se relaciona con la tendencia a proyectar en alguien las características de figuras significativas de la infancia, por lo que, en este caso, el enamoramiento no se basa en la realidad, sino en una construcción imaginaria.

Por su parte, el amor narcisista se centra en la búsqueda de alguien que refleje las cualidades que la persona admira en sí misma o que desearía tener. Este tipo de amor, según el especialista, puede derivar en una constante insatisfacción, ya que encontrar a alguien que cumpla con estas expectativas resulta extremadamente difícil, motivo por el que las personas que persiguen este tipo de amor suelen acumular fracasos amorosos y, en muchos casos, terminan solas.

Finalmente, el amor difícil se refiere a aquellas relaciones que, aunque resultan atractivas por su complejidad para algunos individuos, enfrentan obstáculos que las hacen prácticamente imposibles.

Este tipo de amor suele estar más vinculado a la atracción física y al deseo pasional que a una conexión emocional profunda, por lo que, según Herrera, incluso si se lograran superar las dificultades, es probable que el interés disminuya con el tiempo.

Por qué nos interesamos en los amores imposibles



Aunque dolorosos, los amores imposibles forman parte de las relaciones humanas.(Imagen Ilustrativa Infobae)

Desde la perspectiva de la psicología psicoanalítica, los amores imposibles suelen estar relacionados con experiencias de la infancia. Según el artículo publicado por Bernardo Peña Herrera, el llamado complejo de Edipo no resuelto influye en la tendencia a enamorarse de personas inalcanzables.

El especialista explica que, durante los primeros años de vida, los niños desarrollan un apego emocional hacia sus padres, a pesar de ser conscientes de que no es posible concretar ese tipo de relación. La forma en que esta etapa se resuelve y el trato recibido por parte de los padres pueden determinar si una persona queda atrapada en un patrón de enamorarse de personas que no pueden corresponderle.

Además, Herrera sugiere que estos patrones pueden generar conflictos emocionales y dificultar la manera en que se establecen vínculos saludables en la vida adulta, por lo que es importante reflexionar sobre las propias expectativas, necesidades y experiencias pasadas.