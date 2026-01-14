¿Cuánto costará el nuevo pasaporte electrónico y cuáles son los pasos para adquirirlo?

Publicado por Merilenny Mueses Creado: Actualizado:

Este miércoles se realizó la primera impresión oficial del nuevo pasaporte electrónico dominicano, documento que fue recibido por el presidente de la República, Luis Abinader. Con este lanzamiento, las autoridades también informaron el nuevo costo del documento y explicaron el paso a paso que deberán seguir los ciudadanos para obtenerlo.

La Dirección General de Pasaportes indicó que el nuevo pasaporte tendrá un precio de RD$6,700, lo que representa un aumento de RD$1,050 en comparación con el costo actual, que era de RD$5,650.

Paso a paso para obtener el pasaporte electrónico

El primer documento fue entregado al mandatario, acompañado de la primera dama, Raquel Arbaje. El procedimiento que ambos realizaron será el mismo que deberán seguir todos los dominicanos al solicitar su pasaporte.

El proceso incluye:

Presentar la cédula de identidad, el pasaporte anterior y el acta de nacimiento.

Pasar al área de captura fotográfica para la toma de la foto oficial.

Registrar las huellas digitales : primero los cuatro dedos de cada mano y luego ambos pulgares, completando así las 10 huellas requeridas, a diferencia del sistema anterior que solo exigía dos.

: primero los cuatro dedos de cada mano y luego ambos pulgares, completando así las 10 huellas requeridas, a diferencia del sistema anterior que solo exigía dos. Firmar digitalmente. Esta firma va encriptada y forma parte de los nuevos estándares de seguridad.

Revisar los documentos en el área de enrolamiento.

Estampar la firma en los formularios físicos para validar la información.

Firmar nuevamente los datos y entregarlos al oficial correspondiente.

Repetir la fotografía y el registro de huellas como medida adicional de seguridad biométrica.

Este será el procedimiento tanto para quienes lo soliciten por primera vez como para quienes deban renovarlo o cambiarlo.

Las autoridades aclararon que los ciudadanos podrán obtener el nuevo pasaporte una vez venza el que tienen actualmente.

Vigencia y características

El pasaporte electrónico tendrá una vigencia de 10 años para adultos y de cinco años para menores de 18, siguiendo las recomendaciones de la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI).

Este nuevo documento incluirá un microchip electrónico que almacenará la información demográfica del titular, su fotografía, firma digital encriptada y datos biométricos, como las huellas dactilares y el rasgo facial, lo que permitirá una autenticación de identidad más rápida, segura y eficiente.

Además, estará elaborado con materiales de alta calidad e incorporará una hoja de datos de policarbonato, similar a la utilizada en pasaportes de países como Australia, Canadá, Japón, Singapur, Estados Unidos y Reino Unido.