Día Mundial de la Acción frente al Calentamiento Terrestre: Cómo puedes actuar

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

Desde 1997, cada 28 de enero se conmemora el Día Mundial de la Acción frente al Calentamiento Global, también conocido como Día Mundial por la Reducción de las Emisiones de CO₂.

La fecha fue declarada en el marco de la Convención de las Naciones Unidas con el objetivo de visibilizar el grave escenario ambiental que enfrenta el planeta y promover la acción colectiva frente al cambio climático.

De acuerdo con el Centro Internacional para la Promoción de los Derechos Humanos de la UNESCO, la emisión de gases de efecto invernadero -como el dióxido de carbono, el metano, los óxidos nitrosos y los clorofluorocarbonos- provoca el denominado calentamiento global, un fenómeno que está alterando el clima de manera acelerada y anómala, con impactos directos sobre la vida en la Tierra.

Este proceso guarda una relación directa con el aumento de las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI), originadas principalmente por la actividad humana.

¿Cómo puedes actuar frente a esta problemática?

Según la Organización de las Naciones Unidas (ONU), todos los sectores de la sociedad -energía, industria, agricultura, transporte, entre otros- deben involucrarse activamente para reducir las emisiones y adaptarse a los efectos del cambio climático, que ya afectan tanto a las personas como a las instituciones.

En ese sentido, la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos (NOAA) recomienda varias acciones para combatir el calentamiento global: