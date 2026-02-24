Día Mundial del Barman: el arte detrás de cada trago perfecto

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

Si disfrutas de un buen cóctel, debes saber que su preparación es todo un arte. Detrás de cada mezcla equilibrada, cada sabor en su punto y cada presentación impecable, hay un bartender.

Cada 24 de febrero se rinde honor a estos profesionales que convierten la barra en un escenario y los tragos en experiencias.

¿Por qué se celebra?

Según el portal Día Internacional de, no existe certeza absoluta sobre el origen del Día Mundial del Barman, pero sí se reconocen dos fechas vinculadas a su celebración.

Por un lado, algunas fuentes señalan el 6 de febrero, en honor a San Amando, eremita, misionero y obispo de Maastricht, considerado patrono de los productores de vino, cerveceros y trabajadores de tabernas.

Por otro, también se conmemora el 24 de febrero como Día Mundial del Barman. De acuerdo con Excelencias Gourmets, esta fecha coincide con la inauguración de la Asociación Internacional de Bartenders en 1951, en el salón del Gran Hotel de Torquay, en el Reino Unido.

Más que servir bebidas

La empresa Martin’s Brands lo define así:

No solo sirve, también guía: sabe leer a un cliente en segundos y recomendarle lo que realmente quiere, incluso cuando aún no lo sabe.

Es narrador de historias: cada cóctel tiene un origen, una inspiración, y él sabe transmitirlo con cada mezcla.

Es estratega del sabor: conoce los destilados, entiende cómo interactúan y cómo potenciar sus notas.

Es el alma del bar: muchas veces, la diferencia entre un cliente que regresa y uno que no vuelve está en su trato y creatividad.

Más que preparar bebidas, el bartender crea momentos. Y hoy, el mundo brinda por ellos.