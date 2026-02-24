¿A cuánto ascienden las pérdidas directas de los comerciantes por el apagón?

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

El presidente de la Federación Nacional de Comerciantes y Empresarios de la República Dominicana (FENACERD), José Díaz, calificó el apagón masivo que afectó al país desde tempranas horas del lunes como un "golpe directo" al pulmón de la economía nacional, al asegurar que solo en el sector de las micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes) dejó pérdidas directas de al menos RD$300 millones.

Esta cifra, según explicó, incluye daños en productos perecederos (lácteos, carnes y embutidos) y la paralización de ventas en colmados y pequeños negocios que carecen de plantas eléctricas y RD$135 millones adicionales en combustible (gasoil y gasolina) para mantener operativos sus sistemas de respaldo durante un apagón de esta escala.

"Nuestros colmados, almacenes, carnicerías y pequeños centros de servicios son los más golpeados. El costo del combustible para plantas eléctricas y la pérdida de productos por la ruptura de la cadena de frío están empujando a muchos comerciantes al borde de la quiebra", afirmó Díaz.

Exigencia de investigación exhaustiva

Ante la recurrencia de estos eventos de magnitud nacional, la FENACERD hace un llamado enérgico a las autoridades de seguridad del Estado y a los organismos reguladores del sector eléctrico.

"Solicitamos una investigación a fondo y minuciosa de este apagón repetitivo. No podemos descartar ninguna hipótesis. Nos preocupa que estas fallas sistémicas puedan tener como trasfondo un interés de hacer daño a la gestión del presidente Luis Abinader y desestabilizar la paz social que tanto necesita el sector comercial para prosperar", enfatizó el dirigente empresarial.

El gremio considera que la frecuencia de estos incidentes técnicos debe ser analizada bajo una lupa de seguridad nacional, para determinar si existen manos externas o negligencias deliberadas que buscan empañar los avances económicos del país.

Llamado a la acción

FENACERD insta a las autoridades a:

1. Garantizar la estabilidad: Reforzar la vigilancia en las líneas de transmisión estratégicas y subestaciones.

2. Transparencia: Publicar en el menor tiempo posible el informe técnico que explique el origen real del colapso del sistema.

3. Protección al Productor: Establecer canales de apoyo para las Mipymes que han visto su capital de trabajo afectado por estas interrupciones.

Finalmente, José Díaz reiteró el compromiso de la FENACERD de seguir trabajando de la mano con las autoridades, pero exigiendo siempre un servicio eléctrico que esté a la altura del dinamismo y la inversión del empresariado dominicano.