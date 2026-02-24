Entre coronas y sueños: 21 quinceañeras de Las Cañitas reciben apoyo para su futuro

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

En una experiencia catalogada como “inimaginable” y nunca antes vista en el país, RoseMaryNews y La Casa de las Quinceañeras, de Tampa, hicieron realidad el Primer Cumpleaños Mágico de Ensueño para 21 quinceañeras del vulnerable sector Las Cañitas, dejando un mensaje contundente: “la pobreza no es una limitante para alcanzar los sueños, mejorar la calidad de vida y lograr la formación profesional”.

De la mano de la periodista Rose Mary Santana y con el respaldo de la familia empresarial cubanoamericana integrada por Yurielkys Hernández y sus hijas Adialys y Adelié Pol Hernández, quienes desde hace cinco años desarrollan esta labor filantrópica a través de La Casa de las Quinceañeras, el evento marcó un precedente en las mentes y corazones de 21 adolescentes de escasos recursos.

La celebración contó con el acompañamiento del reverendo padre Marcelino Mieses, párroco de la Parroquia La Ascensión del Señor y presidente de la Pastoral Juvenil de la Arquidiócesis de Santo Domingo, junto a un equipo de voluntarios que asumió esta misión social como un acto de amor y solidaridad.

Becas para estudios universitarios y formación técnica

Uno de los momentos más significativos fue el otorgamiento de becas universitarias para estudios futuros en UNICARIBE, gracias al respaldo de su canciller, doctor José Alejandro Aybar M., quien asumió el evento como patrocinador oficial.

Asimismo, Don Alfredo Hernández, de Tripulantes VIP, becó de manera inmediata a dos de las jóvenes cuyo sueño es convertirse en azafatas. Cuando concluyan sus estudios escolares, podrán iniciar la preparación académica correspondiente para cumplir con los requisitos exigidos por la academia.

El evento, realizado en la cancha de la Escuela Santo Domingo, se convirtió en el escenario perfecto para reafirmar que la educación es la herramienta fundamental para transformar vidas y propiciar una integración plena al desarrollo del país.

Inspiración desde la diáspora

La actividad reunió a diversas personalidades que viajaron desde Estados Unidos para apoyar la causa, entre ellos la comunicadora Jatnna Tavárez, quien condujo magistralmente el acto con mensajes motivadores en su rol de Embajadora de Buena Voluntad de UNICEF en el país.

También estuvieron presentes el productor musical Maffio; el catedrático y coach universitario Alexander Zapata y su esposa Johancy, presidente de Boston Art Academy Foundation y AxisSport, quienes donaron tenis Adidas para cada joven; el fotoreportero Ramón Morillo; y la reina Miss Supranational, Emely Ruiz, quien junto a las hermanas Pol Hernández participó en el maquillaje y peinado de las homenajeadas.

Las jóvenes recibieron además kits de maquillaje, accesorios finos y vestidos donados por La Casa de las Quinceañeras, los cuales desfilaron al ritmo del “Vals de las Mariposas”. Los trajes permanecerán bajo custodia de la parroquia para futuras actividades sin fines de lucro, mientras que las coronas fueron obsequiadas a cada quinceañera como recuerdo permanente.

Un acto cargado de emotividad

El padre Marcelino Mieses elevó una oración de bendición por las homenajeadas, organizadores y patrocinadores, entre los que se destacaron Steward Berroa, Black Prime Technology, United Community Services, Sang Spa, José M. Cruz y BANRESERVAS.

Quinceañeras y algunas personalidades

La llegada del general Jacobo Mateo Moquete fue especialmente significativa, ya que, según explicó Rose Mary Santana, su presencia fue determinante para escoger a Las Cañitas como sede del evento, tras identificar necesidades sociales en la zona y la urgencia de reactivar el Centro Comunitario Padre Abel.

El momento artístico estuvo a cargo de Maffio, El Nephew, Mozart La Para y Vakeró, quienes llenaron de energía y alegría una tarde inolvidable. De manera especial, la presencia de doña Carlita, abuela de Maffio, de 90 años y oriunda de Las Cañitas, conmovió a los asistentes.

La actividad concluyó con un brindis colectivo y un mensaje final de motivación para que las quinceañeras continúen preparándose y se conviertan en agentes de cambio dentro de su comunidad.