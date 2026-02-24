Defensor del Pueblo verifica cumplimiento de la Ley de Discapacidad en más de 700 centros públicos

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

El Defensor del Pueblo informó que, a través del Programa de Verificación del Cumplimiento de las Normas de Accesibilidad Universal (PCAU), fueron supervisadas más de 700 centros públicos, en cumplimiento de lo establecido en la Ley núm. 5-13 sobre Discapacidad en la República Dominicana.

El órgano constitucional puntualizó que la estrategia, a cargo de la Secretaría General, inició su segunda fase con un total de 725 recintos escolares y de salud evaluados en el Gran Santo Domingo y Santiago; esto con el firme propósito de garantizar los derechos de las personas con discapacidad.

A través de una nota de prensa, la institución detalló que fueron verificados centros educativos y de salud en el Distrito Nacional, así como en los municipios Santo Domingo Este, Santo Domingo Norte, Santo Domingo Oeste, Boca Chica, Pedro Brand y Guerra en la provincia Santo Domingo.

De igual manera, en la provincia Santiago se realizó el levantamiento de la información en torno a las condiciones de accesibilidad en decenas de planteles escolares y sanitarios correspondientes a las demarcaciones de Santiago de los Caballeros, Hato del Yaque y La Barranca.

Durante la jornada, se detectó incumplimientos de las normas de accesibilidad universal, entre ellos la ausencia de rampas, puertas de uso exclusivo y asideros en los baños para personas con discapacidad.

En ese mismo orden, corresponde a la Secretaría General levantar las actas, con los hallazgos y el registro de cada incumplimiento, para remitirlas al Ministerio de Educación de la República Dominicana (Minerd), así como al Servicio Nacional de Salud (SNS), con el objetivo de que se tomen las medidas correctivas y se cumpla con lo dispuesto en la Ley núm. 5-13 Reglamento para proyectar sin barreras arquitectónicas (núm. M-007), emitido por la Dirección General de Reglamentos y Sistemas del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones.

Asimismo, la entidad precisó que este programa que se ejecuta de conformidad con los artículos 190 y 191 de la Constitución y el artículo 13 de la Ley núm. 19-01 que crea el Defensor del Pueblo, permite fortalecer los indicadores sobre el nivel de cumplimiento de las normas de accesibilidad universal en el país.

“Seguimos aunando esfuerzos para erradicar cualquier barrera que limite el acceso de las personas con discapacidad a los servicios públicos”, subrayó la institución garante de los derechos.

Sobre PCAU

El programa tiene la finalidad de evaluar el nivel de cumplimiento de la Ley núm. 5-13 sobre Discapacidad en la República Dominicana, que establece entre dos y seis años para que todos los espacios y edificios se adapten a los requisitos de accesibilidad universal.

Estas actuaciones defensoriales iniciaron en el 2024 con el levantamiento en escuelas y hospitales de los sectores Villa Juana, Ensanche La Fe, Ensanche Luperón, Villa Consuelo y Villas Agrícolas en el Distrito Nacional.