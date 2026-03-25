Día Mundial del Niño por Nacer: cómo se desarrolla el feto mes a mes y qué se conmemora el 25 de marzo

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Cada 25 de marzo se conmemora el Día del Niño por Nacer, una fecha que busca promover la protección de la vida humana desde la concepción en el vientre materno.

La efeméride tiene un origen particular. Según la Agremiación Médica Platense, surgió en Argentina, país que en 1998 se convirtió en el primero del mundo en institucionalizarla oficialmente mediante un decreto impulsado por el entonces presidente Carlos Menem.

La fecha no es casual: coincide con la celebración católica de la Anunciación, que recuerda el momento en que, según la tradición cristiana, Jesucristo fue concebido en el seno de María.

Con el paso del tiempo, la conmemoración se ha extendido a otros países, donde se realizan actividades orientadas a la reflexión sobre la vida prenatal y el acompañamiento durante el embarazo.

¿Cómo se desarrolla el feto?

El desarrollo fetal es un proceso complejo y progresivo que inicia desde la concepción y culmina con el nacimiento.

De acuerdo con la Cleveland Clinic, este proceso se divide en tres etapas principales:

Etapa germinal

Es la fase inicial, que comienza con la fecundación. El espermatozoide y el óvulo se unen para formar el cigoto, que posteriormente se desplaza hacia el útero y se implanta, dando inicio al embarazo.

Etapa embrionaria

Se extiende desde la tercera hasta la octava semana. En este periodo se forman las estructuras básicas del cuerpo, como el sistema nervioso, el corazón y las extremidades.

Etapa fetal

Inicia alrededor de la novena semana y se prolonga hasta el nacimiento. Durante esta etapa, los órganos ya formados crecen y maduran, mientras el feto desarrolla características cada vez más definidas.

Desarrollo mes a mes

El embarazo se divide en tres trimestres, cada uno con cambios significativos tanto para el feto como para la madre.

Primer trimestre (semanas 1 a 12)

En esta etapa inicial ocurre la formación de los órganos principales. El embrión pasa a ser feto y comienza a desarrollar rasgos humanos. También es cuando suelen aparecer síntomas como náuseas y fatiga.

Segundo trimestre (semanas 13 a 27)

Se caracteriza por el crecimiento acelerado. El feto comienza a moverse y a desarrollar sentidos. Muchas madres perciben los primeros movimientos en este periodo.

Tercer trimestre (semanas 28 a 40)

Es la fase final, donde el feto gana peso, madura sus órganos y se prepara para el nacimiento.