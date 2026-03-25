La decisión que lo cambia todo: candidaturas independientes quedan en manos del presidente; reacciones

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Luego de que la Cámara de Diputados aprobara este martes el proyecto de ley que deroga los artículos 156, 157 y 158 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral, así como la Ley 15-19, con el objetivo de eliminar las candidaturas independientes del sistema electoral, la decisión queda ahora en manos del presidente Luis Abinader.

La iniciativa ha generado diversas reacciones en el ámbito político y jurídico, con posiciones encontradas sobre su constitucionalidad y el impacto en el sistema democrático.

El abogado y dirigente político Alberto Fiallo cuestionó la medida y adelantó que será llevada ante el Tribunal Constitucional.

“Esa acción directa inconstitucional va directo al Tribunal Constitucional, el cual estará obligado a hacer valer su precedente y obviamente declarar inconstitucional esa ley que elimina las candidaturas independientes”, expresó.

Por su parte, el presidente de la Fundación Institucionalidad y Justicia, Servio Tulio Castaños Guzmán, consideró que este tipo de situaciones debe resolverse mediante el diálogo institucional.

“Creo que cuando se dan situaciones como esas, lo que se da es un diálogo entre los poderes del Estado”, señaló.

Desde la sociedad civil, la coordinadora de Participación Ciudadana, Leidy Blanco, calificó la aprobación como un desacato.

“Esto va más allá del orden constitucional, es un desacato que trasciende las candidaturas independientes, el órgano llamado a normar la constitución y garantizar los derechos, lamentablemente ha sido invisibilizado”, afirmó.

En contraste, el diputado del oficialista Partido Revolucionario Moderno (PRM), Rogelio Genao, se mostró confiado en que la ley será promulgada en los próximos días.

“Estamos 100% seguros de que será firmada esta semana porque es una ley país”, indicó.