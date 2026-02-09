Día Mundial de la Pizza: trucos sencillos para que quede como de restaurante

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

Este martes 9 de febrero se celebra el Día Mundial de la Pizza, uno de los platos más consumidos y queridos en todo el planeta. A base de harina y con infinitas combinaciones de ingredientes, la pizza se ha convertido en un símbolo de la gastronomía global.

Para conmemorar la fecha, especialistas en cocina recuerdan que la clave de una buena pizza está en su masa. Aunque muchos piensan que lo esencial es lo que se coloca encima, la textura y el sabor de la base son lo que distingue a una pizza de calidad. “Lo mágico está en lo simple”, señalan los expertos, al explicar que la preparación de la masa no es complicada, pero sí fundamental.

La receta básica para cuatro o cinco pizzas requiere un kilo de harina tipo 00, 600 mililitros de agua a temperatura ambiente, levadura, sal y un toque de aceite de oliva. El proceso consiste en mezclar la harina con la levadura, integrar el agua poco a poco y añadir la sal en el momento adecuado para no afectar el trabajo de fermentación. El amasado debe lograr una masa húmeda y elástica, pero que no se adhiera a las manos.

Además de la masa, los cocineros recomiendan experimentar con distintos tipos de leudado y métodos de cocción, así como variar los sabores con pizzas clásicas, vegetarianas o innovadoras. La celebración invita a disfrutar de este plato universal y, al mismo tiempo, a redescubrir el valor de prepararlo en casa con ingredientes frescos y creatividad.