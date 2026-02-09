Estas son las razones por las que la pizza tiene su propio día

Publicado por EFE Creado: Actualizado:

Madrid. Para quedarse en casa, para antes de salir de fiesta, para desayunar y curar la resaca e incluso con piña, la pizza celebra su gran versatilidad para adaptarse a los diferentes gustos del consumidor en este 9 de febrero en el que se festeja su día internacional.

Fue precisamente el debate sobre si la pizza gusta con piña o son ella lo que motivó la instauración de este día, según ha recordado Telepizza en un comunicado.

Esta cadena ha relatado que hace seis años el presidente de Islandia, Guðni Thorlacius Jóhannesson, lanzó una pregunta en su cuenta de Twitter sobre si la pizza debía o no tener piña, un tweet que se hizo viral y motivó a la Unesco a declarar la pizza Patrimonio Inmaterial de la Humanidad y proclamar el 9 de febrero como su día internacional.

Telepizza ha aprovechado la ocasión para informar de que en 2022 se consumieron 34,5 millones de sus pizzas en toda España, lo que supone más que la suma de población de Portugal, Bélgica y Suecia una media de casi 95.000 pizzas al día.

Imagen de unas pizzas en un establecimiento.EFE/Paloma Puente

Según sus datos, los fines de semana y los días festivos son los momentos de mayor consumo, sobre todo por la noche, ya sea para quedarse en casa o para cenar antes de salir de fiesta.

La empresa de reparto a domicilio Uber Eats ha agregado que la pizza es también el desayuno favorito de más de la mitad de los españoles para curar la resaca.

Desayunar pizza de vez en cuando



Con motivo del día internacional de la pizza, Uber Eats ha hecho una encuesta entre sus usuarios en España y los resultados han arrojado que ocho de cada diez personas afirman desayunar pizza de vez en cuando.

La principal razón que exponen estos usuarios a elegir este tipo de plato para desayunar es que consideran que es una cura natural contra la resaca, según más de la mitad de los encuestados.

Otra cadena de reparto a domicilio, Glovo, también se ha sumado las celebraciones de este día y ha emitido un comunicado para informar de que sus usuarios en España pidieron casi 6 millones de pizzas en 2022, un 65 % más que en el año anterior.

Imagen de una pizza.EFE/Tono Gil

Por regiones, Cataluña encabeza el ranking con el mayor número de pedidos de pizza, seguida por la Comunidad de Madrid y, en tercer lugar, Andalucía.

En relación con los gustos, las pizzas Margarita, Diavola y Pepperoni son las preferidas de los usuarios de Glovo en todo el país.

Además, el momento de consumo favorito son los domingos a la hora de la cena.

Por otro lado, el día del año en el que más pizza se pidió fue el pasado 27 de noviembre.

Otras firmas de la industria como la marca de electrodomésticos Hisense también han recordado el origen de este día y han publicado recetas para hacer una pizza al horno.

Mientras que pizzerías en cadena como Domino´s han anunciado que estarán regalando pizza en Madrid para celebrar este día.