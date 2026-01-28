Día Mundial del Rompecabezas: un gimnasio silencioso para el cerebro

Publicado por Lency Alcántara Creado: Actualizado:

Cada 29 de enero se celebra el Día Mundial del Rompecabezas, una fecha que recuerda la creación del primer puzzle por John Spilsbury en 1767. Lo que comenzó como una herramienta educativa se ha convertido en una de las actividades más populares para ejercitar la mente y aliviar el estrés.

Armar rompecabezas no es solo un pasatiempo. Diversos estudios señalan que esta práctica estimula la memoria visual, fortalece la concentración y mejora la capacidad de resolución de problemas. Al buscar y encajar piezas, el cerebro activa áreas relacionadas con la lógica, la coordinación visomotora y la planificación estratégica.

Además, los especialistas destacan su efecto relajante. La atención sostenida en la tarea ayuda a reducir la ansiedad y genera una sensación de calma, convirtiéndose en una terapia accesible contra el estrés cotidiano. En adultos mayores, los rompecabezas también son recomendados como actividad preventiva frente al deterioro cognitivo, pues favorecen la plasticidad cerebral y mantienen activa la memoria.

El Día Mundial del Rompecabezas invita a redescubrir este juego como un aliado de la salud mental. Más allá de la diversión, cada pieza encajada es un pequeño triunfo que fortalece la mente y aporta bienestar.