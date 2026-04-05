Revelan el periodismo dominicano enfrenta una "distancia generacional" y el dominio de los creadores

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A propósito de la celebración este 5 de abril del Día del Periodista, el Centro de Análisis y Estudio de la Comunicación (CAESCO) presentó un análisis sobre la distancia entre las audiencias jóvenes y el periodismo tradicional en la República Dominicana.

El análisis, que cruza datos globales del Reuters Institute con las estadísticas locales del informe Digital 2026 de Kepios y We Are Social, revela un ecosistema donde la información ya no se busca, sino que se encuentra de forma incidental en plataformas móviles.

Un país hiperconectado y 100% móvil



De acuerdo con el informe Digital 2026 (con datos a octubre de 2025), la República Dominicana ha alcanzado un hito histórico con 10.5 millones de usuarios de internet, lo que representa una penetración del 91% de la población.

El estudio subraya que el 100% de los usuarios de redes sociales en el país accede a través de dispositivos móviles, consolidando un hábito de consumo que favorece la inmediatez y los formatos verticales.

De lo "Online-First" a lo "Social-First"



El Reuters Institute for the Study of Journalism, en su reporte de marzo de 2026, identifica que en el mundo, los jóvenes de 18 a 24 años han pasado de ser "online-first" a "social-first".

En lugar de acudir a sitios web de noticias, esta generación utiliza las redes sociales como su fuente principal.

En el mercado dominicano, esto se traduce en un dominio de plataformas audiovisuales, donde TikTok lidera con 7.89 millones de identidades de usuario, seguida de cerca por YouTube con 7.50 millones.

La crisis de atención: creadores vs. marcas tradicionales



Uno de los hallazgos más críticos del análisis de CAESCO, sustentado por la investigación de Reuters, es que a nivel global el 51% de los jóvenes presta más atención a creadores de contenido o personalidades individuales en redes sociales, mientras que solo el 39% se enfoca en marcas de noticias tradicionales o periodistas institucionales. Todo indica que en República Dominicana el patrón no difiere sustancialmente. Esta tendencia se ve potenciada por el auge de figuras locales que compiten directamente por la agenda y la publicidad, actuando como la fuente primaria de información para amplios segmentos de la población joven.

Desafíos: desinformación, IA y precariedad



Miguel Otáñez presidente de CAESCO

CAESCO advierte que esta "distancia" ocurre en un entorno de alta toxicidad digital. Datos del Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones (INDOTEL) indican que el 62% de la información en redes sociales en el país es falsa. A esto se suma el uso de la Inteligencia Artificial, donde ChatGPT domina el 87.41% de las referencias de IA en el país. Los jóvenes dominicanos son los más proclives a usar estas herramientas para simplificar noticias complejas, con un 15% de usuarios semanales frente al 3% en mayores de 55 años.

Para el presidente de CAESCO, Miguel Otáñez, es necesario que la distancia entre el periodismo y las audiencias más jóvenes vaya desapareciendo: "El reto no es competir con los creadores, sino ser la figura que ellos y sus audiencias pueden consultar cuando la información es clave para la sociedad, sus vidas y la toma de decisiones informadas; es decir, alguien que trabaja para dar certidumbre, no sólo alcance.”.

Recomendaciones de CAESCO para el sector



Ante este panorama de transformación digital y desconexión generacional, el Centro de Análisis y Estudio de la Comunicación (CAESCO) —cuya misión es elevar la calidad de la comunicación y fortalecer el clima democrático en el país— propone tres pilares estratégicos para la evolución del periodismo dominicano:

1. Humanización de la marca periodística: CAESCO insta a los medios a transitar desde un tono institucional rígido hacia narrativas más cercanas y auténticas.

Esta recomendación se sustenta en tendencias globales que indican que el 51% de los jóvenes presta más atención a creadores individuales que a las marcas de noticias (39%). República Dominicana es un país estructuralmente joven —con una edad mediana de 28.3 años— cuya audiencia mayoritaria creció consumiendo contenido de creadores antes que de redacciones, lo que hace de la autenticidad y la conexión personal un requisito de entrada, no un diferencial. A nivel local, figuras como Santiago Matías ("Alofoke") continúan liderando las búsquedas en YouTube (puesto 19), confirmando que el público dominicano prioriza la confianza en la persona sobre el prestigio de la marca institucional.

2. Migración hacia el "Periodismo de Utilidad" (Service Design): Es determinante que el contenido periodístico aporte valor práctico inmediato. Datos globales revelan que el 21% de los jóvenes evita las noticias porque las consideran "irrelevantes para su vida". En el contexto local, las búsquedas dominicanas en Google están dominadas por términos de servicio como "lotería", y "clima". CAESCO recomienda diseñar informaciones que resuelvan dudas cotidianas, facilitando que el contenido sea guardado y compartido por su utilidad real.

3. Prioridad Audiovisual y Móvil: La entrega de noticias debe adaptarse definitivamente al formato de video corto y vertical. El 100% de los usuarios de redes sociales en dominicana accede vía móvil y el tráfico web móvil ya representa el 56.09% del total país. Con TikTok (7.89 millones de usuarios) y YouTube (7.50 millones) liderando el alcance en República Dominicana, el periodismo debe optimizar su producción para estos ecosistemas, alineándose con el 73% de los jóvenes a nivel global que, según Reuters Institute, ya consume noticias en video corto semanalmente.