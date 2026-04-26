Día de las Secretarías: funciones clave en empresas modernas

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Las secretarias son una pieza esencial en cualquier empresa. Su trabajo permite mantener el orden, la comunicación y la productividad en distintos entornos, desde consultorios médicos hasta grandes corporaciones.

Cada 26 de abril, en la República Dominicana, se conmemora el Día de la Secretaria, una fecha dedicada a reconocer la labor de estas profesionales en múltiples sectores.

En el país, esta celebración surge tras la creación de la Asociación Dominicana de Secretarias, fundada el 28 de mayo de 1971.

Funciones clave en una organización

De acuerdo con EuroMatech, las secretarias desempeñan tareas fundamentales para el funcionamiento diario de una empresa.

Gestión de agendas y citas

Organizan horarios y coordinan reuniones, asegurando que cada actividad se ejecute con precisión. También ajustan calendarios ante imprevistos y mantienen informados a todos los involucrados.

Manejo de la comunicación

Actúan como enlace entre la empresa y terceros. Filtran mensajes, priorizan información relevante y gestionan llamadas, correos y seguimientos, garantizando una comunicación clara y eficiente.

Organización de documentos

Se encargan de mantener archivos físicos y digitales en orden, facilitando el acceso rápido a la información y resguardando documentos confidenciales.

Apoyo administrativo

Gestionan tareas logísticas como el control de suministros, la coordinación con proveedores y el mantenimiento de la oficina, contribuyendo a un entorno de trabajo organizado y funcional.

Un rol que va más allá de lo operativo

Más que funciones administrativas, las secretarias son el primer punto de contacto en muchas organizaciones y una pieza clave para la toma de decisiones eficiente, al garantizar que la información fluya de manera ordenada.