Día del Libro: por qué se celebra el 23 de abril y 5 obras que cambiaron el mundo

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“Un lector vive mil vidas antes de morir. Aquel que nunca lee vive solo una”, dijo el escritor George R. R. Martin, una frase que resume el valor de la lectura.

Cada 23 de abril se celebra el Día Internacional del Libro, una fecha dedicada a promover la lectura, la industria editorial y la protección de los derechos de autor.

¿Por qué se celebra el 23 de abril?

Hace 31 años, la UNESCO estableció esta conmemoración.

La elección de la fecha no es casual: está vinculada con la muerte, en 1616, de dos grandes figuras de la literatura universal, Miguel de Cervantes y William Shakespeare, aunque existen precisiones históricas sobre los calendarios utilizados en la época.

Además, el día coincide con el nacimiento o fallecimiento de otros autores destacados como Maurice Druon, Haldor K. Laxness, Vladimir Nabokov, Josep Pla, Manuel Mejía Vallejo y William Wordsworth, detalla Planeta de Libros.

Cinco libros que han impactado al mundo

De acuerdo con el Foro Económico Mundial, estas son algunas obras que han dejado huella en la historia:

La cabaña del tío Tom - Harriet Beecher Stowe

Publicada en el siglo XIX, esta novela expuso los horrores de la esclavitud en Estados Unidos desde una perspectiva humana.

Se le atribuye haber fortalecido el movimiento abolicionista y generar un debate social que marcó la época.

La jungla - Upton Sinclair

Esta obra de 1906 retrata las duras condiciones laborales en la industria cárnica de Chicago.

Aunque buscaba denunciar la explotación laboral, provocó una reacción pública centrada en la seguridad alimentaria, lo que impulsó reformas en ese sector.

Sin novedad en el frente - Erich Maria Remarque

Considerada una de las novelas antibélicas más influyentes, describe la crudeza de la Primera Guerra Mundial desde la mirada de un joven soldado.

La obra generó controversia y fue incluso prohibida por el régimen nazi.

Todo se desmorona - Chinua Achebe

Publicada en 1958, aborda el impacto del colonialismo en las sociedades africanas.

Es una de las novelas más influyentes sobre identidad cultural y cambio social.

Los filántropos en harapos - Robert Tressell

Esta obra, publicada en 1914, retrata la explotación de la clase trabajadora en la Inglaterra eduardiana.

Se convirtió en una referencia dentro de los movimientos de reforma social de la época.