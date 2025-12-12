La DIECOM celebra un Encuentro Nacional: Estrategias para una comunicación efectiva

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

La Dirección de Relación con los Medios Locales, de la Dirección de Estrategia y Comunicación Gubernamental (DIECOM), celebró su Encuentro Nacional 2025, un espacio estratégico dedicado a la integración, actualización y fortalecimiento de la vocería gubernamental en todo el territorio nacional.

El evento, que forma parte de la reunión anual de trabajo con los coordinadores regionales y provinciales, contó con la presencia de Félix Reyna, director de la DIECOM; Alberto Caminero, director de Prensa de la Presidencia; y Abel José Guzmán Then, subdirector de la DIECOM.

La intervención central fue pronunciada por Félix Reyna, quien resaltó los avances obtenidos y reiteró la importancia de consolidar la vocería gubernamental en cada demarcación del país.

“El presidente Luis Abinader le da especial importancia a la comunicación, tanto nacional como provincial”, afirmó Reyna.

Encuentro Nacional

Las palabras de bienvenida estuvieron a cargo de Alberto Caminero, director de Prensa de la Presidencia, quien destacó la importancia de fortalecer la comunicación desde las provincias.

Posteriormente, Abel José Guzmán Then, subdirector de la DIECOM, motivó al equipo, resaltando la responsabilidad institucional que recae sobre los coordinadores regionales y provinciales.

De su lado, Federico Reynoso Benzán, director de la Dirección de Relación con los Medios Locales, presentó los logros obtenidos durante el año, entre ellos el fortalecimiento de la articulación territorial, el trabajo con los medios provinciales y los avances en materia de acompañamiento y vocería gubernamental.

“El éxito de nuestra labor se debe al trabajo incansable de cada uno de ustedes, que conectan la gestión del Gobierno con la gente. Nuestro compromiso es seguir elevando el estándar de una comunicación cercana, transparente y al servicio de la ciudadanía”, expresó Reynoso.

La jornada incluyó una ponencia especial de Alex Barrios, experto en comunicación, quien abordó la estrategia y comunicación pública en la era digital, destacando la importancia de mantener una relación primaria, cercana y efectiva con los periodistas provinciales para garantizar una comunicación moderna, transparente y orientada al servicio ciudadano.

Al concluir, los colaboradores entregaron una placa de reconocimiento a Federico Reynoso Benzán, valorando su liderazgo, visión estratégica y su papel como formador de talentos dentro de la institución. El homenaje destacó su acompañamiento cercano y su compromiso con el crecimiento profesional de cada integrante del equipo.

También asistieron Rubén Polanco, empresario de medios de comunicación; Elio Ramírez, destacado empresario de Santiago; y Ana Rosario, directora de Catastro del Ayuntamiento de Santiago.