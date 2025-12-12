El cielo mostrará una espectacular lluvia de meteoros Gemínidas

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

Esta noche comienza la mayor actividad de la lluvia de meteoros Las Gemínidas, la cual inició el pasado 4 de diciembre y se extenderá hasta el 24 del mismo mes: son los restos del asteroide 3200 Faetón chocando con la atmósfera terrestre.

Así lo advirtió el analista meteorológico Jean Suriel a través de sus redes sociales.

“Se podrán observar hasta 150 meteoros por hora en su pico: la luna menguante podría dificultar en la madrugada la observación de los meteoros más débiles; pero los más brillantes seguirán ofreciendo un espectáculo impresionante”, expresó.

Indicó además que las Gemínidas se detectaron por primera vez en 1862 y, desde entonces, han ido ganando en actividad: llevan ese nombre porque los bólidos parecen salir de la constelación de Géminis.

“A partir de las 8 o 9 PM, mirar hacia el este o hacia el cenit (centro del firmamento): pero será después de la medianoche que los destellos ganen mayor intensidad”, añadió.

¿Cómo verlo?

Para disfrutar, Suriel indicó que plenamente del fenómeno, es esencial alejarse de la contaminación lumínica: hay que buscar un lugar con poca iluminación, con un horizonte despejado y posar la vista en una zona oscura del cielo.

“Estos meteoros se desintegran al entrar en contacto con los gases inflamables de la atmósfera, por lo que no representan ningún peligro para las personas”, concluyó.