Ha fallecido Enmanuel Castillo, director del periódico La Información de Santiago

El sociólogo y comunicador Enmanuel Castillo, director del periódico La Información de Santiago, un intelectual que impulsó importantes iniciativas orientadas al desarrollo económico y social, y quien creyó en un ejercicio del periodismo veraz, equilibrado e independiente, ha fallecido.

Una fuente vinculada al diario que dirigió confirmó su deceso en la mañana de este sábado.

Enmanuel Castillo fue un ciudadano con una gran visión estratégica en iniciativas de impacto regional y además, mantuvo una estrecha relación de colaboración con la clase periodística local y nacional.

Su deceso ha generado un gran pesar en la sociedad santiaguera.

De acuerdo con los informes, Enmanuel Castillo vio agravar su estado de salud tras una caída y posterior intervención quirúrgica.

La seccional el Colegio Dominicano de Periodistas (CDP), el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP), la Asociación de Cronistas Deportivos de Santiago (ACDS), la Asociación de Locutores de Santiago (ALS),, entre otros gremios, expresan su pesar por la fallecimiento del periódico La Información.

Más sobre Enmanuel Castillo

Dirigió el periódico La Información desde el año 2009, tras ser designado como sustituto del historiador Fernando Pérez Memén, quien había sido nombrado embajador en México.

Además, fue director ejecutivo de la Asociación para el Desarrollo (APEDI).

La familia agradece la muestra de solidaridad, pero desea llevar a cabo los actos fúnebres en privacidad con sus seres queridos.