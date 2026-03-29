Domingo de Ramos: inicio de la Semana Santa y símbolo de esperanza

Publicado por Lency Alcántara Creado: Actualizado:

El Domingo de Ramos, celebrado el domingo previo a la Pascua, es una de las festividades más significativas de la tradición cristiana.

Conmemora la entrada triunfal de Jesucristo en Jerusalén, acontecimiento narrado en los Evangelios, cuando fue recibido por multitudes que agitaban ramas de palma y lo reconocían como Rey.

¡Inicio la Semana Santa! Hoy es Domingo de Ramos

Según los relatos bíblicos, Jesús pidió a dos de sus discípulos que le trajeran un pollino, cumpliendo así la profecía del Antiguo Testamento (Zacarías 9:9). Al ingresar en la ciudad montado en el animal, la multitud exclamó: “Hosanna al Hijo de David” (Mateo 21:9), expresión que significa “sálvanos ahora”.

La tradición de bendecir y portar ramos en las iglesias católicas simboliza la victoria, la paz y la fe. Sin embargo, más allá de la expectativa política que muchos tenían en aquel tiempo —que Jesús los liberara de la opresión romana—, el mensaje central del Domingo de Ramos es espiritual: la misión de Cristo fue salvar a la humanidad del pecado y la muerte mediante su sacrificio y resurrección.

Domingo de Ramos: ¿Por qué celebramos este día sagrado?

Hosanna es la súplica de salvación, mientras que aleluya es la alabanza por la esperanza de redención.

El Domingo de Ramos abre paso a la Semana Santa, que culmina con el Domingo de Pascua, día en que los cristianos celebran la resurrección de Jesucristo. En este recorrido espiritual, los fieles recuerdan la pasión, muerte y resurrección del Señor, reconociéndolo como el corazón de la fe cristiana.

En la República Dominicana y en gran parte del mundo, las iglesias celebran este día con procesiones, misas solemnes y la bendición de palmas, que los creyentes conservan en sus hogares como símbolo de protección y fe.