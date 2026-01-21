Dominicanos piden a la Virgen paz, amor y cero corrupción

Publicado por Nelly Ramírez Creado: Actualizado:

Hoy se celebra en el país el Día de la Virgen de la Altagracia, la benefactora del pueblo dominicano y, a propósito, salimos a la calle a preguntar sobre las peticiones que muchos tienen, devoto o no, para ella en su día, respuestas que a unanimidad, estuvieron enfocadas en la paz, el amor, la corrupción, y la atención de las autoridades hacia la clase pobre.

Durante un recorrido por la Ciudad Colonial: calle Arzobispo Meriño, Conde, Hostos y Mercedes, entre los consultados nos encontramos con el estilista, cazatalento, diseñador y empresario Sócrates McKinney, a quien preguntamos cuál sería su petición para la Virgen de la Altagracia a lo que nos respondió: “Yo pienso que en estos tiempos lo que tenemos que pedir es paz, porque cuando hay paz y amor las cosas se solucionan, la gente se entiende y las conversaciones y los diálogos se dan. Sin eso estaríamos todos remando en diferentes direcciones, y lo importante es que la Virgen coja el timón, y nos lleve a buen puerto”.

En esa misma dirección se expresó el ingeniero José Martín, quien nos dijo: “Le pido a Nuestra Señora- la Virgen de la Altagracia- que cubra todos nuestros corazones y nos dé el discernimiento y nos brinde un corazón de amor para perdonar tantas cosas malas que están aconteciendo en nuestro país. Que como protectora, interceda por nosotros, que nos proteja y que todo lo malo que estamos viendo se corrija y por el amor a ella pueda cambiar, porque el amor todo lo cambia y Cristo Jesús”.

En igual vertiente se expresó la jovencita Camilli Moreta quien nos dijo: “Yo le pido a la Virgen que haya menos corrupción en el país y también que haya mucha paz, solidaridad, ya que así tendríamos un mejor país”.

Ivelisse Mejía también pide “paz y amor para que todo fluya en la República Dominicana”.

En tanto que el señor Luis Marino Cedeño pide a la protectora de pueblo dominicano que haya mejores oportunidades para los pobres.

“Le pido que mejore más la situación de los pobres, porque casi todos los gobiernos se han olvidado de esta clase, ese es mi deseo, que la Virgen de la Altagracia interceda en beneficio de los pobres. Mire, ahora en Navidad no hicieron nada, ni una fundita, ni una cajita hubo en las calles, y ese era el deber del gobierno”.

Mientras que Enailis Betancourt pide a la Virgen amor, amor entre todos, afirmando que “el amor es capaz de resolver todo, por más difícil que parezca”.