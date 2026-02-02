El tratamiento adecuado para el dolor lumbar

Publicado por Hospital General de la Plaza de la Salud Creado: Actualizado:

Tratar un dolor lumbar como si fuera un problema de cadera o viceversa, puede prolongar y limitar la recuperación del paciente.

Por ese motivo, es importante consultar con un profesional de salud como el médico fisiatra, para la realización de una correcta historia clínica, evaluación física y funcional, que permitan establecer la causa de la dolencia poder elaborar un tratamiento oportuno que ataque de manera directa la raíz y que la mejoría pueda mantenerse a largo plazo, sin presentar recaídas en dicha condición.

En la mayoría de los casos, el tratamiento está compuesto por medidas conservadoras como manejo del dolor con modalidades como el ultrasonido, medios físicos de frío y caliente, electroestimulación, terapia de ondas de choque, láser, ejercicio terapéutico enfocado en el estiramiento y fortalecimiento del lugar afectado, manejo de la higiene postural, inyecciones intraarticulares o musculares, modificación de las actividades de la vida diaria que puedan contribuir a la reaparición del dolor y entrenamiento del paciente para mantener estos hábitos en su cotidianidad.

En la actualidad, muchas veces se considera más importante quitar el dolor, que aclarar de donde proviene su origen, cosa que provoca que la recuperación del paciente no sea real o que la misma sea dada de forma temporal o a corto plazo. Precisar la procedencia de los síntomas es clave para poder brindar una mejor calidad de vida y que esta pueda persistir en el tiempo.