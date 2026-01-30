Ejercicios básicos que todo principiante debe aprender dentro o fuera del gimnasio

Publicado por Lency Alcántara Creado: Actualizado:

Iniciar en el gimnasio puede ser un reto para quienes nunca han entrenado antes. Los especialistas en acondicionamiento físico recomiendan comenzar con una serie de ejercicios básicos, que permiten fortalecer el cuerpo de manera equilibrada, mejorar la postura y crear el hábito sin riesgo de lesiones.

Los ejercicios esenciales para principiantes

Sentadillas asistidas: fortalecen piernas y glúteos, mejorando la movilidad.

Flexiones contra la pared o en rodillas: trabajan pecho, brazos y hombros de forma sencilla.

Plancha básica: fortalece el abdomen y la zona lumbar, clave para la estabilidad.

Remo con mancuernas ligeras: ayuda a desarrollar la espalda y mejorar la postura.

Elevaciones de talones: fortalecen los músculos de las pantorrillas y mejoran el equilibrio.

Caminata o bicicleta estática: cardio suave para aumentar la resistencia y preparar al cuerpo.

Consejos de los expertos

Empezar con series cortas de 10 a 12 repeticiones.

Priorizar la técnica correcta antes de aumentar peso o intensidad.

Alternar días de entrenamiento con descanso para permitir la recuperación muscular.

Acompañar el ejercicio con buena hidratación y alimentación balanceada.