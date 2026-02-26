Pabellón de la Fama abre con elección de Winston Royal, trabajos 60 ceremonial de exaltación

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

Con la elección de Winston Royal, el Pabellón de la Fama del Deporte Dominicano inició oficialmente los trabajos relacionados a la Clase Inmortal 2026 correspondiente al 60 Ceremonial de Exaltación.

Royal, un miembro de la selección nacional en los primeros años dorados del baloncesto dominicano en competiciones internacionales, será exaltado el domingo 15 de noviembre, en un ceremonial que excederá el límite normal de elegidos cada año, ya que incluirá la elección de deportistas que brillaron hasta la década de 1990.

“Por tratarse un ceremonial especial al arribar a la edición número 60, el Comité Permanente ha convenido elegir algunos deportistas cuyas ejecutorias como atletas y propulsores desde los 90’s hacia atrás, sirvieron para elevar el deporte nacional y dieron gloria al país en eventos internacionales”, reconoció el doctor Dionisio Guzmán, presidente del Pabellón de la Fama.

Agregó que: “Precisamente, Winston Royal es uno de esos grandes atletas del pasado a los que se busca reconocer sus trayectorias deportivas”.

Winston Edmundo Royal Rodríguez, nacido en San Pedro de Macorís el 23 de agosto de 1957, además de la selección nacional, en el baloncesto superior capitalino mostró su enorme talento como miembro de los clubes Naco y Mauricio Báez.

En efecto, fue uno de los pioneros llamados ‘dominican york’ en el basket superior del Distrito Nacional, al debutar con Naco el 20 de junio de 1976 en un partido contra San Carlos, siendo uno de los héroes en la victoria de su tropa 79-72.

Hizo su debut con la selección nacional anotando 18 puntos en la primera victoria (90-88) de República Dominicana sobre Estados Unidos en un torneo internacional, durante el Primer Campeonato Panamericano Juvenil de 1976 celebrado en Brasil.

De Royals, cuya familia emigró a Estados Unidos cuando él tenía siete años, se afirma que era el único jugador nativo que podía terminar un contraataque con un tiro exterior.

Asistió a la universidad de Albany State en la ciudad de Nueva York, tras ser egresado de la escuela secundaria de Tilden en Brooklyn en 1975.

En el basket universitario de Estados Unidos vio acción entre 1975 y 1980 con los Great Danes. Es séptimo de por vida en asistencias con un total de 362 en 89 para un promedio de 4.1

En la temporada de 1976-77 tuvo un porcentaje de 89.9 por ciento en lances libres (71 de 79), marca que se mantiene como la más elevada en una estación para ese centro de estudios.

Concedió 133 asistencias en 27 encuentros para una media de 4.93 en la campaña de 1979-80, cifra que permanece como una de las mejores para el equipo.

Cursó la carrera de sociología; pero siempre tuvo tiempo para jugar al baloncesto, no solo en su universidad si no también, cuando sus estudios se lo permitían, con la selección nacional.

Su debut con el equipo criollo se produjo en los Juegos Centroamericanos y del Caribe celebrado en Medellín, Colombia en 1978.

En un torneo lleno de combinados de calidad, los dominicanos se alzaron con la medalla de bronce, a pesar de la ausencia de varios estelares y las lesiones que afectaron a otros.

Su segunda experiencia con el uniforme tricolor se presentó en el Campeonato Mundial efectuado en Manila, Filipinas en ese mismo año.