Embajada de EE. UU. advierte sobre las graves consecuencias de exceder el tiempo de estadía

La Embajada de los Estados Unidos en República Dominicana explicó cuáles son las graves consecuencias de incurrir en una “estadía excedida” en ese país.

De acuerdo con la entidad, una “estadía excedida” ocurre cuando un viajero permanece en territorio estadounidense más allá de la fecha autorizada en el formulario I-94, conocido como el registro de entrada y salida. Este documento puede consultarse en línea a través del portal de Aduanas y Protección Fronteriza de los Estados Unidos (CBP) o mediante la aplicación móvil CBP GO.

La Embajada aclaró que la fecha indicada en el apartado “admit until” (admitido hasta) es el límite legal de permanencia, y no debe confundirse con la fecha de vencimiento de la visa estampada en el pasaporte.

Permanecer en Estados Unidos después de esa fecha puede acarrear consecuencias severas, como la cancelación de la visa, deportación, inelegibilidad para obtener futuras visas, prohibiciones de reingreso e incluso sanciones penales, advirtió la misión diplomática.

Para evitar inconvenientes, la Embajada recomendó revisar cuidadosamente el formulario I-94 y verificar el estatus de admisión en el sitio web https://i94.cbp.dhs.gov, seleccionando la opción “View Compliance”.

Como medida preventiva, sugirió anotar la fecha “admit until” en el calendario y salir de Estados Unidos en o antes de ese día.