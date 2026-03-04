HOY honra a la mujer que lidera con propósito

Publicado por Cristina Romero Creado: Actualizado:

Cerca de las 10:00 de la mañana, hora pautada para el Encuentro ‘Mujer de HOY: Retos y Oportunidades’ damas destacadas en el ámbito empresarial, social y político participaron de este espacio que conmemora el Día Internacional de la Mujer.

A su llegada las invitadas fueron recibidas con la entrega de un obsequio de flores acompañado de un mensaje inspirador.

Previo a la charla, largos abrazos y conversaciones se evidenciaron entre las presentes, destacando una genuina convivencia desde el inicio.

Tiempo después las asistentes apreciaron con total atención lo abordado a cargo de las invitadas de este espacio, Gloria Reyes, Edith Febles y Massiel Javier Dotel quienes representan con orgullo a la mujer que lidera con propósito.

En esta actividad, realizada en el salón de conferencias del Grupo de comunicaciones Corripio, el código de vestimenta sobresalió por lo semi formal, resaltando en las féminas una seguridad impecable a sus pasos por este espacio creado en su honor. A continuación te mostramos a las protagonistas.