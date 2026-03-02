Quién fue Enerolisa Núñez: biografía y legado cultural

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

Este 28 de febrero el folclore dominicano quedó de luto con la muerte de Enerolisa Núñez, una de las principales exponentes de la salve, manifestación músico-religiosa de raíz afrodominicana arraigada en Villa Mella.

Nacida en 1952 en Mata Los Indios, Villa Mella, Núñez dedicó más de cinco décadas a preservar y fortalecer esta tradición heredada de sus ancestros.

Fue autora de numerosos cantos vinculados a la salve y mantuvo viva su esencia ritual, convirtiendo su voz en un puente entre la herencia africana, la fe popular y la identidad dominicana.

Su interpretación, cargada de espiritualidad y fuerza ceremonial, la consolidó como una de las figuras más representativas del patrimonio cultural inmaterial de la República Dominicana.

Guardiana de tradiciones

De acuerdo con una investigación realizada en 2016 por el Grupo de Folclor de la Universidad APEC, Enerolisa tenía a su cargo tres importantes celebraciones tradicionales:

Una velación serenata el primer sábado de enero.

el primer sábado de enero. Un maní en honor a San Miguel cada noviembre.

cada noviembre. Una serenata cada 29 de agosto, tradición que heredó de su madre tras su fallecimiento.

Cada año también encabezaba una de las principales velaciones de fin de año dedicadas a la 21 División, reafirmando el vínculo entre música, espiritualidad y memoria colectiva en la comunidad de Sabana del Espíritu Santo, en Villa Mella.

Más allá del canto

Además de su trayectoria como intérprete, fue considerada una guardiana de saberes comunitarios. Su legado no solo quedó en grabaciones o escenarios, sino en los tambores, en los coros y en la continuidad de una práctica transmitida de generación en generación.

También tuvo participación en producciones cinematográficas como Cocote (2017), Hasta la Raíz (2017) y Los Bandoleros (2009), ampliando su presencia cultural más allá del ámbito religioso.