Genocidio imborrable
La enfermera que desafió al nazismo en la Segunda Guerra Mundial: el Ángel de Varsovia
En 1943, Sendler fue arrestada por la Gestapo, torturada y condenada a ejecución
En medio del horror de la ocupación nazi en Polonia, cuando el gueto de Varsovia se convirtió en un espacio de hambre, enfermedad y persecución, surgió la figura de Irena Sendler, una joven enfermera y trabajadora social que se transformó en símbolo de humanidad y resistencia.
Sendler, hija de un médico que atendía a la comunidad judía, utilizó su acceso como trabajadora social para entrar al gueto y organizar una red clandestina.
Con documentos falsos, ambulancias y rutas secretas, logró sacar a más de 2,500 niños judíos, escondidos en sacos, cajas de herramientas y hasta ataúdes. Cada uno fue colocado en familias polacas o instituciones religiosas, con nuevas identidades para protegerlos de la deportación.
El riesgo era extremo: ayudar a judíos estaba castigado con la muerte. En 1943, Sendler fue arrestada por la Gestapo, torturada y condenada a ejecución. Sin embargo, miembros de la resistencia lograron sobornar a los guardias y rescatarla antes de que fuera fusilada. Aun con secuelas físicas, continuó su labor humanitaria en secreto.
Décadas más tarde, su legado fue reconocido. En 1965, Israel la declaró “Justa entre las Naciones”, y en 2007 fue candidata al Premio Nobel de la Paz. Polonia la condecoró con la Orden del Águila Blanca, la más alta distinción nacional. Sendler falleció en 2008, a los 98 años, dejando como testimonio listas ocultas con los nombres verdaderos de los niños que había salvado, para que pudieran recuperar su identidad.